Difficilmente il nostro sguardo si posa sugli uccelli nelle nostre città; il silenzio dei momenti più duri della pandemia e la prima grande pausa dei centri urbani in questo millennio ci ha permesso di tornare ad ascoltarli. Timidamente dapprima, e poi con più frequenza, sono riapparsi tra gli alberi: la sospensione del tempo ci ha permesso di tornare ad osservare questi esseri alati, simbolo in tante culture del “trascendimento del sé”, della nostra aspirazione alla liberazione dalla gravità terrestre. Nella cultura sufi il linguaggio umano non viene considerato appropriato per espri- mere la dimensione mistica del mondo, la cui più alta narrazione viene affidata al canto degli uccelli.

La mostra Birds. Storie di alberi e uccelli di Sergio Cappelli e Patrizia Ranzo è il frutto di tante osservazioni, letture e ascolti sul tema degli uccelli. Paesaggi, al limite tra la rappresentazione naturale e l’astrazione, raccontano la frequentazione degli uccelli del nostro habitat terrestre, delle pagine della letteratura, delle canzoni leggere e delle composizioni musicali, delle parole dei poeti e dei testi mistici.

In mostra otto acquerelli in formato 30×120 cm., firmati dagli autori e rilegati a leporello con copertine di tessuto giapponese vintage. Il leggio espositivo sonoro riproduce brani e composizioni musicali riferiti al canto degli uccelli.

Volano gli uccelli volano

nello spazio tra le nuvole

con le regole assegnate

a questa parte di universo

al nostro sistema solare (…)

Gli uccelli, Franco Battiato

Poesie di Barbara Radice, Charles Bukowski, Jack Kerouac.

Composizioni musicali inedite di Ange Sierakowski e Lauriane Maudry.

Citazioni da musiche e testi: Leonard Cohen, Pink Floyd, Franco Battiato, David Rothenberg.

Sergio Cappelli e Patrizia Ranzo, architetti e designer, lavorano insieme dal 1980, proponendo, nel campo dell’architettura e del design, un approccio “mediterraneo” e internazionale alla cultura del progetto.

Hanno esposto in gallerie ed istituzioni internazionali. Personali precedenti in galleria: “Agave”1986, “Sul confine”1988, “Dieci anelli di argento rodiato”2016, “Vasi e cose”2017.

Sergio Cappelli e Patrizia Ranzo

BIRDS

Storie di alberi e uccelli

inaugurazione mercoledì 4 maggio dalle ore 17

in mostra dal 4 maggio al 4 giugno 2022

lunedì – venerdì 15.30 – 19.30

sabato e la mattina su appuntamento