Al Teatrodante Carlo Monni “Camicia su misura”

travolgente commedia sulle psicosi di oggi

Uno spettacolo sul confine sottilissimo tra fantasia e realtà, firmato da Andrea Bruni per la regia di Andrea Bruno Savelli

Luca Petroni è un normalissimo avvocato, con una famiglia e una vita tranquilla. Per ottenere un po’ più di successo, tuttavia, sceglie di accettare un piccolo compromesso: fingersi uno psicanalista per un paziente particolare. Inizia così “Camicia su misura”,

lo spettacolo che sabato 9 aprile alle 21.00 sarà in scena al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio (Firenze). Una commedia dal ritmo tambureggiante, di e con Andrea Bruni per la regia di Andrea Bruno Savelli, che esplora il confine labilissimo tra ragione e fantasia. Lo strambo paziente del sedicente analista si chiama Max: un uomo nevrotico e spaventato da tutto che crede solo nel suo dottore… che però dottore non è. Il ciclone Max spazzerà via tutte le placide certezze dell’avvocato Petroni, tra risate e sorprendenti momenti poetici.

Coprodotto da Associazione Zera e Teatrodante Carlo Monni, lo spettacolo è uno dei lavori che, al suo debutto, ha permesso a Andrea Bruni di ricevere il “Premio Calindri” per il teatro come personaggio emergente dell’anno. “Il punto di forza di “Camicia su misura” – racconta Savelli – è senza dubbio l’energia degli attori che lo interpretano. Marco Bruni, Alessia De Rosa, Veronica Natali, Greta Fanoi e Francesco Renzoni portano in teatro una vis comica straordinaria, per un’ora e mezza di divertimento”. E continua: “Andrea ha scritto il testo nel 2007, ma è stato nel 2019 che abbiamo deciso di lavorare insieme a una nuova messa in scena. In quel contesto ho proposto di aggiungere a Max una nuova psicosi: quella di lavare continuamente le mani con l’Amuchina. Quando qualche mese dopo lo stesso gesto che sul palco aveva avuto un fantastico effetto comico, di colpo ha assunto tutt’altri significati”.

Le attività del Teatrodante Carlo Monni sono possibili grazie alla collaborazione e al sostegno di Regione Toscana, Comune di Campi Bisenzio, Ministero della Cultura, Chiantibanca, Unicoop Firenze e Fondazione CR Firenze.

