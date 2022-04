Chiesa di San Paolo entro le Mura a Roma, Concerto di Pasqua

OPERA in ROMA

presenta

domenica 17 aprile 2022 ore 20,30

Chiesa di San Paolo entro le Mura, Roma

CONCERTO DI PASQUA

ORCHESTRA SINFONICA DI ROMA

direttore: Stefano Vasselli

programma:

A. Vivaldi – Concerto per due tromba in Do maggiore, RV 537

A. Vivaldi – Concerto Op. 10 N. 3 “Il Gardellino”

J. S. Bach – Concerto per Violino e Oboe – BWV 1.060

J. S. Bach – Andante dal Brandeburghese per oboe, flauto,

violino e basso continuo

J. S. Bach – Concerto per violino in la minore

Opera in Roma presenta, nella serata di domenica 17 aprile, nella Chiesa di San Paolo entro le Mura a Roma, il Concerto di Pasqua con l’Orchestra Sinfonica di Roma, direttore Stefano Vasselli. La Settimana Santa è un momento per tornare alle radici della fede e raggiungere il cielo per celebrare il sacrificio di Gesù Cristo. Non c’è accompagnamento musicale migliore a questo viaggio spirituale dei capolavori del periodo barocco. Nella meravigliosa e storica chiesa di San Paolo entro le Mura a Roma, una costellazione di opere di Johann Sebastian Bach e Antonio Vivaldi attende per elevare l’anima alle vette della divinità. Il programma della serata offre un’esperienza di trasporto unica sia per i credenti che per gli amanti della musica barocca! Johann Sebastian Bach regalò i suoi sei concerti brandeburghesi al margravio di Brandeburgo-Schwedt nel marzo del 1721. Il lavoro compositivo, tuttavia, risale probabilmente al suo tempo come maestro di cappella a Köthen e Weimar, in Germania. Ciascuno dei sei concerti è considerato un capolavoro barocco e un esempio di innovazione nella composizione e nella strumentazione.Sulla scia dei due capolavori di Bach arriva Il Gardellino, un affascinante concerto per flauto in cui Antonio Vivaldi dimostra ancora una volta la sua capacità unica di imitare i suoni della natura. In uno sforzo che ricorda la sua opera magnum “Le quattro stagioni”, il compositore italiano imita abilmente le dolci melodie dell’uccello canoro con scale che scorrono liberamente e trilli svolazzanti.Nell’atmosfera pia e regale della Chiesa di San Paolo entro le Mura a Roma, i capolavori barocchi si uniscono in una serata musicale e spirituale commovente e godibile in modo unico.

ingresso a partire da 20 euro

Info: 351 5057608