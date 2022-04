”Children’s Corner – L’angolo di Gianni Rodari” al Teatro Menotti

In collaborazione con IOMS Milano

Michele Pirani, attore

Trio Synchordia

Alessandra Aitini, flauto

Lorenzo Lombardo, viola

Federica Mancini, arpa

Lunedì 11 aprile alle ore 20.00 al Teatro Menotti va in scena “Children’s Corner – L’angolo di…Gianni Rodari”, spettacolo di musica e teatro ideato e realizzato dal Trio Synchordia (formazione musicale composta da flauto, viola e arpa) e dall’attore marchigiano Michele Pirani. Lo spettacolo, con testi di Gianni Rodari e musiche di Claude Debussy, Robert Schumann e Marco Pedrazzi/Diego Tripodi, pur con un’attenzione particolare all’infanzia ed ai giovani, si rivolge ad un pubblico di tutte le età.

Se le Favole al Telefononacquero dalla fantasia del Ragionier Bianchi per far addormentare ogni sera, seppur per telefono, la figlioletta che proprio non voleva saperne di addormentarsi senza una storia della buonanotte, così la suite Children’s Corner riporta la dedica di Claude Debussy alla figlia Claude-Emma, detta Chouchou. Ed allo stesso modo Album für die Jugend fu composto da Robert Schumann per le sue tre figlie.

L’infanzia come fonte di ispirazione dell’arte, veicolo di un’arte ai massimi livelli, densa di contenuti che vanno ben oltre la dimensione infantile ed accompagnano l’animo umano fino alla maturità.

In questo percorso di ricordi, immagini, fantasia, parole e note, Michele Pirani è alternativamente Gianni Rodari, un bambino, Claude Debussy, un tamburino, Robert Schumann e di nuovo Rodari.

La musica, eseguita dal vivo dal Trio Synchordia si interseca alle parole, commenta, accompagna, proietta l’immaginazione e le emozioni al di là del testo.

BIGLIETTERIA

biglietteria@teatromenotti.org tel. 0282873611

Teatro Menotti

Via Ciro Menotti 11

Dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Domenica ore 14.30 | 16.00 solo nei giorni di spettacolo

PREZZI

Intero – € 10

Acquisti online

Con carta di credito su www.teatromenotti.org

ORARI SPETTACOLI

Menotti Teatro Filippo Perego:

Dal martedì al sabato: ore 20,00 domenica: ore 16,30

Lunedì riposo