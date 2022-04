CONCERTO PER LA FESTA DELLA TOSCANA CON I SOLISTI MATTEO ROMOLI, SAMUELE DI NARDO E ANDREA TROVATO

Venerdì 8 aprile alle ore 21.15 si festeggerà la Festa della Toscana con un Concerto ad ingresso libero presso l’Aula Magna del Seminario Vescovile di Pistoia (entrata con parcheggio da via Bindi 14). Il Concerto dal titolo “La Toscana, terra musicale di pace, speranza e diritti nel mondo” avrà come solisti Matteo Romoli flauto e concertatore, Samuele Di Nardo flauto e Andrea Trovato pianoforte accompagnati dal Fiorentina Ensemble. Saranno interpretati il Concerto in sol minore per due flauti di Quantz, il Rondo alla Turca per due flauti di Mozart, l’Andante e Rondo per due flauti di Doppler e musiche di Boismortier, Telemann e Chopin. Si esibirà anche il trio di flauti composto da Michelangelo Arrigucci, Matilde Ferrera e Vanessa He allievi del M° Matteo Romoli.

La Festa della Toscana ci ricorda non solo che il Granduca Leopoldo abolì la pena di morte, ma anche che la Toscana, con la sua tradizione di diritti civili, di giustizia e civiltà, ci porta ancora oggi numerosi spunti di riflessione sulla pace e i diritti dell’uomo e inoltre sull’identità e la storia della nostra regione. Ma Pietro Leopoldo investì anche tempo e denaro nella scoperta, nella promozione e nella valorizzazione di alcuni grandi compositori europei come Händel e Mozart che il 2 aprile 1770 a soli 14 anni si esibì a Firenze davanti al Granduca nel Salone delle Feste della Villa Medicea di Poggio Reale. Leopoldo quindi, ancora una volta, si fa portavoce dei più alti valori di pace, civiltà, unità e speranza anche attraverso la musica e l’arte del fare musica insieme, condividendo i valori etici con musicisti e compositori a lui contemporanei. La Toscana diviene faro mondiale della musica che è linguaggio universale capace di superare le diversità linguistiche e culturali, di vincere le distanze e l’isolamento, di promuovere il dialogo, di trasmettere pace e messaggi di speranza abbattendo così odio di qualsiasi genere, contro individui o intere fasce di popolazione. In questo periodo storico di mancanza di dialogo e di rispetto verso il prossimo, la musica favorisce la socializzazione.

Evento realizzato dalle Associazioni Amici dell’Opera di Pistoia e Arte e Musica Toscana con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana.

Matteo Romoli è laureato in flauto, in lettere, in didattica dello strumento e in musica da camera con lode. Tiene concerti in formazioni cameristiche, orchestrali lirico-sinfoniche e come solista con orchestra in Italia e all’estero (Svizzera, Spagna, Francia, Slovenia, Ungheria, Polonia e Norvegia) e suona per prestigiose associazioni, enti e in importanti sale e festival. Ha collaborato e collabora con le seguenti orchestre: Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino e Orchestra Toscana Classica (I Fl), Orchestra da Camera Fiorentina (I Fl), DIMI di Roma, Crunch di Bologna (strumentisti Teatro Comunale di Bologna), OperaFestival di Fiesole (con elementi del Maggio Musicale Fiorentino). Collabora inoltre con l’ensemble I Solisti Italiani. Suona come Primo Flauto nell’Orchestra Fondazione Nuove Assonanze di Prato, nell’Orchestra Nuova Europa e nell’Orchestra dei Filarmonici di Firenze. Ha inciso per Stradivarius, The Achord Pictures e registrato in diretta per Rai Radio3 e Sky. Ha insegnato presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno. È docente di flauto e musica d’insieme per strumenti a fiato presso il Liceo Musicale “Cicognini-Rodari” di Prato. Viene invitato regolarmente in giurie di concorsi musicali e a tenere masterclass.

Samuele Di Nardo, classe 2001, studia flauto al Liceo Musicale “Cicognini-Rodari” di Prato sotto la guida del M° Matteo Romoli. Attualmente frequenta l’ultimo anno del Percorso Accademico Triennale presso la Scuola di Musica di Fiesole sotto la guida del M° Claudia Bucchini e contemporaneamente segue il corso di Alta Formazione “I Fiati” presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma tenuto dal M° Andrea Oliva. Si è perfezionato con il M° Andrea Griminelli presso il corso “Solo” a Bologna. Si è esibito come solista presso l’Istituto Italiano di Cultura. Ha vinto numerosi premi tra cui: 3º premio assoluto con borsa di studio come solista al Concorso Internazionale Flautistico “Sergio Zampetti”, 2º premio come solista al Concorso Nazionale Riviera Etrusca, 1º premio assoluto con borsa di studio come solista al Concorso Nazionale Flautistico “Città di Lucca”, 3º premio assoluto come solista al Concorso “Francesco Pedani”, 1º premio al Concorso Internazionale “Premio Crescendo 2019”, 2° premio assoluto con borsa di studio, con primo non assegnato, al Concorso Flautistico Internazionale online “Falaut Virtuoso Prize”; 2° premio assoluto con borsa di studio al Concorso Flautistico Internazionale online Napolinova.

Andrea Trovato, pianista e organista, conduce una brillante attività professionale che abbraccia le esperienze più varie, dal concertismo alla didattica. Attivo sia come solista che in formazioni da camera, spazia dalla musica antica a quella contemporanea, dalla lirica al repertorio sinfonico, collaborando anche con importanti enti quali il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e il Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste. Recentemente è stato nominato Steinway Artist, dalla prestigiosa fabbrica di pianoforti Steinway & Sons. Fin da giovanissimo è risultato vincitore di numerosi Primi Premi in prestigiose competizioni nazionali e internazionali, fra cui il T.I.M. (Torneo Internazionale di Musica) di Roma (Cat. Pianoforte, Ed. 1996 -Categoria Organo, Ed. 2000), il Concorso Nazionale “Città di Albenga”, il Concorso Internazionale “G. Benassi” di Pavia, il “Premio Debussy” dei Concorsi Internazionali di Stresa, etc. Conduce un’importante attività concertistica che lo ha visto solista, sia al pianoforte che all’organo, in Italia e all’estero (New York, Parigi, Vienna, Atene, Rodi, Bruxelles, Anversa, Chicago, Salisburgo, Colonia ecc.) per prestigiose associazioni concertistiche. È docente titolare di Pianoforte Principale presso il Conservatorio Statale di Musica “L. Cherubini” di Firenze. Incide per Dynamic, Tactus, Concerto Classics, KNS Classical, Da Vinci Classics.