”Eutopia” di Tricksterp alla Triennale di Milano

Creazione: Trickster­p

concetto, realizzazione: Cristina Galbiati, Ilija Luginbühl

dramaturg: Simona Gonella

collaborazione artistica: Yves Regenass

game design: Pietro Polsinelli

spazio sonoro originale: Zeno Gabaglio

assistenza, collaborazione alla costruzione: Arianna Bianconi

produzione: Trickster­p, LAC Lugano Arte e Cultura

coproduzione: Theater Chur, ROXY Birsfelden, Südpol Luzern, TAK Theater Liechtenste, FOG Triennale Milano Performing Arts

con il sostegno di: Pro Helvetia – Fondazione svizzera per la cultura, Le Grütli – Centre de production et de diffusion des Arts vivants (residenza di creazione)

durata 105’

Disponibilità limitata. Ogni replica prevede un minimo di 10 partecipanti e un massimo di 18. La performance è fruibile in italiano e in inglese (per l’inglese saranno disponibili solo alcune repliche, inviare una mail a biglietteria@triennale.org per maggiori informazioni)

prima italiana

Eutopia esplora un diverso paradigma di “fare insieme” attraverso un approccio ludico e multisensoriale. Unendo performance, installazione e game design, il pluripremiato duo svizzero Trickster-p, da sempre aperto a forme di ricerca e sperimentazione, rimette in discussione vecchi modelli biologici, ecologici e antropologici per trasformare il teatro in un grande tavolo da gioco. Spettatrici e spettatori sono invitati a un’esperienza partecipativa i cui esiti, sempre differenti, sono il risultato dei loro singoli apporti. L’azione collettiva diventa così strumento per delineare mondi possibili, che mettono al centro narrazioni e visioni in cui l’umano e il non-umano s’intrecciano per ricomporre una frastagliata geografia di paesaggi multi-specie in continua trasformazione.

Nato dall’incontro di Cristina Galbiati e Ilija Luginbühl, Trickster-p è un progetto di ricerca artistica che si muove in un territorio di confine e contaminazione tra diversi linguaggi. Dopo una prima fase incentrata sulla centralità e la fisicità del performer, nel corso degli anni Trickster-p si èallontanato dal concetto di teatro in senso stretto per indagare possibili segni espressivi trasversali che, tanto concettualmente quanto formalmente, siano il risultato della commistione di strumenti artistici estremamente eterogenei.

La sua poetica è un invito allo spettatore ad aprire i propri spazi percettivi e a creare la propria realtà in un territorio di frontiera tra la visione interiore e la visione esteriore. Tra le sue opere più significative vi sono performance e installazioni tradotte in numerose lingue e presentate in oltre 30 Paesi in Europa, Asia, Australia, America. Nel 2017 Trickster-p è stato insignito del prestigioso Premio Svizzero per il Teatro; attualmente è compagnia residente al LAC di Lugano.

INFO

Prezzi

16 euro (intero) – 11 euro (under 30/over 65/gruppi) – 8 euro (studenti)

Biglietteria

02 72434208/239

e-mail biglietteria@triennale.org

I biglietti si possono acquistare sui siti https://triennale.org e https://www.vivaticket.com/it/venue/triennale-milano/11034050 oppure presso i punti vendita Vivaticket e la biglietteria di Triennale Milano.

Nei giorni di programmazione la biglietteria resta aperta fino all’inizio dello spettacolo.

Abbonamenti

FOG 1+1=3

Acquista i biglietti per due spettacoli e ricevi in omaggio un biglietto per un terzo spettacolo a scelta.

44 euro: intero

34 euro: ridotto under 30 / over 65

24 euro: ridotto studenti

FOG Seven

L’abbonamento consente di acquistare il biglietto per 7 spettacoli a scelta.

94 euro: intero

77 euro: ridotto under 30 / over 65

50 euro: ridotto studenti

FOG Ten

L’abbonamento consente di acquistare il biglietto per 10 spettacoli a scelta.

120 euro: intero

100 euro: ridotto under 30 / over 65

80 euro: ridotto studenti

PROMOZIONI

Spettacolo + mostra in Triennale Milano

Acquistando un biglietto per uno degli spettacoli inseriti nel programma della stagione hai diritto all’ingresso ridotto per le mostre in Triennale Milano e viceversa. Promozione valida entro 30 giorni dall’acquisto del biglietto e applicabile ai titoli d’ingresso delle singole mostre.

CONVENZIONI



Per conoscere tutte le convenzioni attive per la stagione teatrale di Triennale Milano, visita il sito https://triennale.org

Triennale Milano Teatro è convenzionato con LEDHA e applica tariffe ridotte a persone con disabilità. È anche convenzionato con 18app e Carta del Docente. Tutte le informazioni sui siti https://www.18app.italia.it/#!/, https://cartadeldocente.istruzione.it/#/.

Web https://triennale.org

facebook https://www.facebook.com/triennalemilano/

Instagram https://www.instagram.com/triennalemilano/

Triennale Milano

viale Alemagna 6

20121 Milano