Familie Flöz in ”Feste” al Teatro Puccini

Un’opera di Andres Angulo, Björn Leese, Hajo Schüler, Johannes Stubenvoll, Thomas van Ouwerkerk, Michael Vogel

con Andres Angulo, Johannes Stubenvoll, Thomas van Ouwerkerk

Regia Michael Vogel

Co-Regia Bjoern Leese

Maschere Hajo Schüler

Set Felix Nolze, Rotes Pferd

Costumi Mascha Schubert

Sound Design: Dirk Schröder

Musica: Maraike Brüning, Benjamin Reber

Canzone “Hold on“: Marlena Käthe

Disegno luci: Reinhard Hubert

Video Art: Maraike Brüning

Direttore di produzione: Gianni Bettucci

Assistenti di produzione: Dorén Grafendorf, Carolin Hartwich

una produzione di Familie Flöz in coproduzione con Theaterhaus Stuttgart, Theater Duisburg, Theater Lessing Wolfenbüttel

con il supporto del Hauptkulturfonds

In una maestosa villa sul mare, tutto è pronto per la celebrazione di un matrimonio e della conseguente festa. Dietro la villa, si nasconde un cortile, sporco e caotico, dove il personale lavora senza sosta per cucinare, preparare, sorvegliare, pulire, ordinare. In un poetico equilibrio fra tragedia e comicità, gli adorabili personaggi di FESTE fanno del loro meglio per assicurare l’approvvigionamento e il perfetto funzionamento della magnifica casa sul mare. Condannati però a rimanere fra i deboli e i vinti, lottano per la loro dignità e il rispetto da parte dei ricchi padroni. Ma improvvisamente il mare scompare, lasciando solo un deserto di sabbia e pietra. Per un momento, tutto si ferma. La musica, tuttavia, suona ancora e ancora più forte, perché la celebrazione dell’amore deve continuare con tutti i mezzi.

FESTE è una favola per adulti senza parole. Una storia tragicomica sul perseguimento della felicità individuale – ma dietro la quale c’è di più: come gli angeli di Paul Klee, le maschere testimoniano con la loro silenziosa immobilità l’impetuosa follia del progresso.

“Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine cresce davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, è questa tempesta.” (Walter Benjamin)

