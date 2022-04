“Gemito, l’arte d’ ‘o pazzo” di Antimo Casertano

Testo e regia Antimo Casertano

con Antimo Casertano, Daniela Ioia, Luigi Credendino, Ciro Kurush Giordano Zangaro

assistente regia Lella Lepre

scene Flaviano Barbarisi

costumi Antonietta Rendina

assistente costumista Angela Froncillo

musiche originale Marco D’acunzo e Marina Lucia

disegno luci Paco Summonte

audio Mariano Penza

foto di scena Nina Borrelli

ufficio stampa Gabriella Galbati e Milena Cozzolino

comunicazione Rosa Lo Monte

uno spettacolo di Compagnia Teatro Insania e Associazione Culturale NarteA

Vincenzo Gemito è stato uno scultore partenopeo, nato a metà ottocento e cresciuto da genitori adottivi, poiché abbandonato nella ruota degli esposti; all’età di 9 anni inizia il suo apprendistato nella bottega di Emanuele Caggiano, in seguito studierà ritrattistica, perfezionerà le sue doti di scultore e raggiungerà una certa fama. Afflitto, però, da problemi psichici, e ossessionato dalla continua ricerca della perfezione e dal maniacale tentativo di lavorare non per la conquista del successo ma per la conquista della verità, venne recluso in manicomio. Antimo Casertano indaga e narra la personalità di Gemito e la sua crisi esistenziale, chiedendosi cosa porta un artista alla rovina o alla sua gloria, cosa spinge un artista al blocco emotivo, psichico e professionale. «Bisognerebbe sfatare il mito del genio-folle. Molto spesso chi attraversa un momento insano non riesce a creare nulla di geniale. Parte da questa analisi la volontà di realizzare uno spettacolo e di poterlo portare in scena, non solo per la volontà di ridare luce alla complessa figura di Gemito, ma soprattutto per esplorare questo delicatissimo e profondo momento che riguarda noi “esseri umani” da vicino. Attraverso la sua vicenda cercheremo di esplorare la materia intima che muove un artista, sperando di porre le domande giuste. Sperando di poter aprire le giuste fessure nei meandri delle nostre anime. La risposta come al solito sarà affidata al pubblico.»

Orari spettacoli: feriali h. 21:15, mercoledì h. 18:00, domenica h. 18:30

Prezzi: intero € 20, ridotto € 18, Under29 € 15

Durata: 80 min.