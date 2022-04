In scena una novità teatro con “L’Angelo Sbagliato” di Guascone Teatro

Monologo alcolico senza pregiudizi di Marco Fiorentini e Federico Malvaldi

In scena la prima volta di un “monologo alcolico senza pregiudizi”. Giovedì 21 aprile 2022 alle 21,30, presso Sammartino – Spazio Arsenale a Pisa, in Via San Martino 63, Guascone Teatro presenta “L’Angelo Sbagliato”. Di Marco Fiorentini e Federico Malvaldi. Con Marco Fiorentini e Bernardo Sommani (chitarra e voce). Drammaturgia di Federico Malvaldi. Terzo appuntamento della rassegna “Il teatro allegro impertinente” (prima edizione).

La rappresentazione – Gli angeli esistono e bevono Gin Tonic. Non tutti, alcuni. Soprattutto il protagonista di questo spettacolo. È un dato di fatto che non tutti gli angeli sono fatti per vivere fra le nuvole. Alcuni di loro, a un certo punto, non si sa bene quando o perché, hanno sentito il bisogno di confondersi fra la puzza, il dolore, la disperazione e la gioia dell’umanità. Una forma di ribellione dolce verso un Dio che si faceva sempre più distante; e da quando poi è morto, lasciando tutto in mano alla burocrazia, le cose sono andate ancora peggio.

E allora c’è chi ha rinunciato a camminare tra le nuvole e ha preferito inciampare sulla terra. Non per senso del dovere, solo per necessità, di cuore e di pancia. Il testo dello spettacolo nasce dalle mani e dai piedi di Federico Malvaldi, lanciato giovane drammaturgo dalla penna sottile e ironica. In scena Marco Fiorentini, che con qualcuno di questi angeli forse ci ha parlato davvero e se ne è innamorato follemente (e in scena si vede!) e Bernardo Sommani, dita svelte e voce dolce, enciclopedia musicale deambulante, compagno di scena attento e prezioso.

Ingresso unico 10 euro.

Informazioni e prenotazioni 3280625881 / 3203667354 / 050502640

arsenalecinema.com // guasconeteatro.it. È possibile prenotare telefonicamente ma anche per SMS, per Whatsapp o tramite e-mail indicando cognome, numero dei biglietti che si vogliono prenotare, titolo dello spettacolo e data dell’evento. Questo tipo di prenotazione sarà valida solo se confermata con messaggio di risposta da mostrare poi alla biglietteria.

La rassegna chiude il 28 aprile alle 21,00 con “Urge – Come dal nichilismo cosmico passammo alla torta Sacher”. Di e con Andrea Kaemmerle e con Francesco Bottai (chitarra e voce).

«Arriva in città, nel cuore della città – spiega Andrea Kaemmerle (direttore atistico di Guascone Teatro) – la prima quartina di serate di teatro allegro, irriverente. Il 2022 non è solo un anno di lotta alla pandemia, è anche un anno di grandi compleanni. L’Arsenale ne compie 40, Guascone Teatro 30 ed Utopia del Buongusto ben 25. Bene, siamo stati bravi e lungimiranti ma è poco eccitante parlare di ciò che fu. Qui si va a buttarsi con testa e cuore in un nuovo inizio, arriva a Pisa una cosa che non c’era ed ora, almeno per 4 serate, c’è».