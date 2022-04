Il ritorno ad Oz

Rassegna La Scena dei Piccoli

Sabato 9 aprile alle ore 18 al Teatro La Nuova Fenice di Osimo (AN) in scena Ritorno a Oz, spettacolo per bambine/i e ragazze/i ideato prodotto dal Teatro Le Maschere/2 Giga.

Lo spettacolo è ispirato alla fortunata serie di libri scritti da L. Frank Baum, divenuti celebri con il celeberrimo film Il mago di Oz.

Protagonista Dorothy Gale, che, ormai anziana e smemorata, da New York torna nella sua vecchia casa in Kansas, accompagnata dal fido badante portoricano Pedro. Durante il soggiorno la donna ritrova vecchi giocattoli di porcellana che le riportano alla mente le passate avventure. Nella stessa notte, il Taglialegna le fa visita pregandola di intervenire per scongiurare una guerra che sta per scoppiare nel meraviglioso mondo di Oz, alla città di Smeraldo, tra lo Spaventapasseri e il Leone.

In scena Gigi Palla, autrice e regista, e Gabriella Praticò.

Costumi e pupazzi Amedeo D’Amicis. Scene Lina Zirpoli, Giovanni Vargimigli.

Lo spettacolo fa parte della rassegna La Scena dei Piccoli, curata da Specchi Sonori con la direzione artistica di Claudio Rovagna e Marianna De Leoni e sostenuta dal Comune di Osimo –Assessorato alla Cultura. Attiva dal 2014, la rassegna porta ad Osimo le più interessanti proposte nel teatro ragazzi del panorama teatrale nazionale e internazionale. Ospita residenze teatrali per giovani compagnie, Nidi Teatrali, e il Premio Nazionale N-Uovo Teatro.

Info e prenotazioni Associazione Specchi Sonori tel 377 5901437

Ingresso euro 6

