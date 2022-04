Il violinista Stefan Milenkovich con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana

Ultimo appuntamento con la musica e con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana guidata dal M° Alessandro Bonato, che accompagnerà il violinista serbo Stefan Milenkovich per una serata che proporrà un famosissimo Concerto per violino e orchestra.

Un gradito ritorno sul palco del Ponchielli con l’acclamato violinista serbo Stefan Milenkovich, che proporrà con entusiasmante esperienza di suono uno dei concerti più famosi per violino e orchestra, ripetutamente usato a colonna sonora in celebri pellicole cinematografiche, composizione tra le più appassionate e tecnicamente difficili. Con l’eclettico violinista sul palco anche l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, sotto la bacchetta del suo Direttore Principale Alessandro Bonato, che eseguirà la sinfonia più romantica di Beethoven, la Settimana, in un dialogo che lega Cajkovskij a Vienna, non solo nell’immaginazione, ma nella circostanza che volle il Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 35 eseguito per la prima volta proprio a Vienna.

ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA

STEFAN MILENKOVICH, violino solista

ALESSANDRO BONATO, direttore

Concerto in re maggiore per violino e orchestra, op. 35 di P. I. Čajkovskij

Sinfonia n. 7 in la maggiore, op. 92 di L. van Beethoven

BIGLIETTI:

platea/palchi €40- galleria €35-loggione €30

biglietto studenti €12

in vendita alla biglietteria del Teatro aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00 e sanato/ domenica dalle 10.00 alle 13.00; biglietteria@teatroponchielli.it

Biglietti online: www.vivaticket it