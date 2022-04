“I’m Missing You (feat. Sarah Jane Morris)” di Gianni Vancini

Il singolo del noto sassofonista italiano che anticipa l’album

“Made in Italy”, realizzato con il supporto del Comune di Bologna

“I’m Missing You (feat. Sarah Jane Morris)” è il nuovo singolo del musicista e compositore, tra i più noti sassofonisti italiani, Gianni Vancini. Il brano, in radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 29 aprile, è distribuito da Artist First su etichetta Alta Sierra srl e prodotto da Vittorio Corbisiero.

“I’m Missing You” è la rivisitazione di “Se stiamo insieme”, brano icona degli anni ’90 di Riccardo Cocciante e Mogol, vincitore del Festival di Sanremo ’91. In questa versione è riproposto in chiave soul con un arrangiamento volto a sottolineare l’inconfondibile voce della cantante britannica Sarah Jane Morris, ospite del sax suadente di Gianni Vancini. Un incontro nato alcuni anni fa che fonde due anime artistiche appartenenti alle medesime sonorità pop/jazz e funk, un connubio destinato a riservare ancora numerose sorprese.

«Conosco Sarah Jane fin dai tempi dell’acid jazz. L’ho sempre considerata un’icona di quel movimento straordinario. Passione, energia, cuore, spiritualità sono alcune tra le sue tante doti, oltre alla sua voce inconfondibile. È un privilegio per chi la ascolta. Inutile dire che collaborare con lei oggi, sia in questo brano che nei concerti, è un sogno diventato realtà», sottolinea Gianni Vancini.

“I’m Missing You” anticipa “Made in Italy”, il nuovo album di Gianni Vancini che unisce le sonorità del jazz contemporaneo alla musica italiana più rappresentativa dagli anni ’70 ad oggi. Il progetto è realizzato con il supporto del Comune di Bologna, grazie al bando Nuove Produzioni Musicali.