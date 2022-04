“Italian Beauty” con Leonardo Manera

Sabato 30 aprile alle 21.00 va in scena al Teatro Delfino di Milano Italian Beauty, di e con Leonardo Manera. Prosegue il filone comico della stagione 2021/2022, composto da importanti nomi del panorama stand up comedy italiano, come Alberto Patrucco, Paolo Hendel e Alessandra Faiella.

Leonardo Manera mette in scena un viaggio e ci porta a scoprire le “mostruosità” d’Italia. Sono tanti i “mostri” che popolano il nostro Paese, nelle strade e in televisione, portati in scena dall’artista grazie alla sua capacità di cogliere il grottesco nelle situazioni quotidiane e di sapersi immedesimare e trasformare. Manera mette in evidenza i momenti più contradditori e bizzarri della nostra realtà, creando sul palco situazioni paradossali. Alla fine, giunti all’epilogo del viaggio è inevitabile chiedersi: “c’è ancora per noi un motivo per sorridere alla vita?”. L’artista si interroga allora sugli elementi che danno ancora un senso alla vita, concludendo con un messaggio di speranza. Italian beauty è uno spettacolo che unisce il sorriso alla concreta considerazione del nostro modo di vivere quotidiano.

TEATRO DELFINO | PIAZZA PIERO CARNELLI, MI

info@teatrodelfino.it – 02 87281266 / 333 5730340 (linea telefonica attiva dal martedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00) Teatro Delfino