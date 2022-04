IUC, Signum Saxophone Quartet e Konstantin Manaev in BACHianas

Quattro sassofonisti stellari e un virtuoso del violoncello: il SIGNUM Saxophone Quartet e Konstantin Manaev sono i protagonisti di BACHianas, nuovo appuntamento della 77°stagione della IUC, Istituzione Universitaria dei Concerti, in programma martedì 26 aprile ore 20.30 in Aula Magna della Sapienza di Roma.

Realizzata in collaborazione con il Goethe Institut, BACHianas, è una serata all’insegna di Bach accostato quasi imprevedibilmente a Villa-Lobos, Piazzolla e Ginastera.

I quattro musicisti del SIGNUM, Blaž Kemperle (sax soprano) Hayrapet Arakelyan (sax alto), Alan Lužar (sax tenore) e Guerino Bellarosa (sic baritono) si incontrano a Colonia nel 2006 dove fondano l’ensemble, studiando a Vienna, Colonia e Parigi. Negli anni vengono influenzati e traggono ispirazione dai Quartetti Ébène e Artemis e da Gabor Takács-Nágy. La vittoria di numerosi premi li proietta verso una carriera internazionale costellata anche dalla pubblicazione di tre album. Il SIGNUM è alla costante ricerca di nuove sfide e delle più svariate collaborazioni musicali all’insegna della versatilità sperimentale che si giova di un repertorio unico con arrangiamenti innovativi e sonorità originali di classici della musica. L’incontro con il brillante e versatile violoncellista russo Konstantin Manaev, folgorato fin dall’infanzia da Bach, arriva nel 2018.

”BACHianas nasce come occasione speciale, quando la compositrice austriaca Johanna Doderer ci ha onorato invitandoci ad eseguire la prima assoluta del suo brano per violoncello e quartetto di sassofoni – raccontano i SIGNUM – a partire da lì grazie all’intesa umana e artistica e alla comune visione musicale abbiamo dato vita al programma”.

Un programma che nasce con la volontà di omaggiare uno dei compositori e strumentisti più virtuosi della storia della musica con innumerevoli livelli di lettura delle sue composizioni. Nel concerto che segna il loro ritorno alla IUC, i SIGNUM proporranno la Suite per orchestra n. 1 in do maggiore BWV 1066, la Suite per violoncello solo n. 3 in do maggiore BWV 1009 negli arrangiamenti per quartetto di sassofoni del SSQ, il Concerto Brandeburghese n. 3 in solo maggiore BWV 1048 nella trascrizione per violoncello e quartetto di sassofoni del SSQ. Intorno alla stella Bach diversi compositori sudamericani che a loro volta hanno omaggiato lo stesso Bach, da Villa-Lobos a Piazzolla a Ginastera tutti rigorosamente negli arrangiamenti per sassofoni. Biglietti Interi € 18 – € 13 (+DP), Under 30 € 7, Under 18 € 5, informazioni www.concertiiuc.it – Tel. 06.3610051-52