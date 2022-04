IUC: Vivica Genaux e il Concerto de’ Cavalieri per Farinelli

La stella della vocalità barocca per le grandi arie Settecento, martedì 5 aprile ore 20.30 in Aula Magna della Sapienza di Roma

La stella della vocalità barocca, il mezzosoprano Vivica Genaux protagonista alla IUC – Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma, martedì 5 aprile, ore 20.30 in Aula Magna della Sapienza di Roma, con l’ensemble Concerto de’ Cavalieri diretto da Marcello Di Lisa per l’omaggio a Farinelli, ma non solo. Il programma del concerto omaggia le grandi arie del Settecento e le voci dei più celebri castrati dell’epoca all’insegna del virtuosismo per esaltare le doti dell’interprete spaziando da Händel a Porpora a Broschi. Nel programma le più belle arie composte per Carlo Broschi, noto come Farinelli, la stella dei teatri d’opera del Settecento in tutta Europa, come Son qual nave composta da Riccardo Broschi, suo fratello, e Son qual misera colomba di Hasse, ma anche la bellezza toccante di Alto Giove di Porpora e Cara Sposa di Handel. Spazio anche alle più famose arie di Nicolini e Senesino, rispettivamente Nicolò Grimaldi e Francesco Bernardi, beniamini del pubblico del primo Seicento. A completare il programma, alcuni brani strumentali, l’Overture dell’opera Rinaldo di Handel, il Concerto grosso op. 6 n. 4 di Corelli, i due tambureggianti concerti di Vivaldi, l’RV121 per archi e il Concerto op. 3 n. 5 per due violini, tratto dall’Estro armonico.

La voce agile, la straordinaria capacità interpretativa, l’allure da diva, rendono Vivica Genaux uno dei punti di riferimento del repertorio barocco e classico con una lunga carriera cominciata con il ruolo di Isabella ne L’italiana in Algeri di Rossini che l’ha portata a calcare i teatri più prestigiosi del mondo. Debutto alla IUC per Concerto de’ Cavalieri, ensemble si è costituito a Pisa presso la Scuola Normale Superiore affermandosi rapidamente come una delle migliori formazioni italiane nel campo della musica antica, collaborando con solisti come Daniela Barcellona, Vivica Genaux, Ann Hallenberg, e portando avanti un importante progetto sull’opera barocca italiana fra Scarlatti, Pergolesi, Vivaldi e Albinoni.

Marcello Di Lisa, clavicembalista e direttore, nonché fondatore del Concerto de’ Cavalieri, è impegnato nella ricerca musicologica, nello studio della musica romana del primo Settecento, lavora con alcune delle maggiori istituzioni internazionali, come Musikverein di Vienna, Concertgebouw di Amsterdam, Elbphilharmonie di Amburgo, Filarmonica di Essen, Filarmonica di Colonia.

Per accedere ai concerti è necessario il pass rafforzato ed è richiesta la mascherina FFP2. In sala saranno osservate tutte le norme covid-19 vigenti al momento del concerto.

Martedì 5 aprile ore 20.30

Vivica Genaux mezzosoprano

Concerto de’ Cavalieri

Marcello Di Lisa direttore

Corelli Concerto grosso in re maggiore op. 6 n. 4

Händel Overture da Rinaldo

“Cara sposa”, aria da Rinaldo

Vivaldi Concerto per archi in sol minore RV 156

Broschi / Hasse “Son qual nave”, aria da Artaserse

Porpora “Alto Giove”, aria da Polifemo

Vivaldi Concerto in la maggiore per 2 violini e archi op. 3 n. 5

Händel “Lascia ch’io pianga”, aria da Rinaldo

Broschi “Qual guerriero in campo armato”, aria da Idaspe