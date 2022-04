“La Macchina dei Sogni” al Teatro Albertino

La Macchina dei Sogni” è uno spettacolo adatto a tutti, in cui si riflette e si ride, che parla di vita“ e di dipendenza, ma anche di comunità e di speranza: il musical riesce a restituire una nuova prospettiva alla realtà e donare nuovo colore a ciò che ci circonda, svelando e ribaltando la visione comune di ciò che tutti i giorni abbiamo davanti agli occhi ma che, spesso, ci rifiutiamo di vedere. Perché, in fondo, la “macchina dei sogni” non sempre è quella che ci si aspetta.

A dare il giusto ritmo alla storia, i brani inediti – con musiche del Collettivo MACALEVI, di Mattia Catalano e Leonardo Vita, e testi di Martina Ferrazzano, Arianna Tomaselli e Albo Calabrone – cantati dal vivo e accompagnati dalle coreografie di Marianna Ferrazzano e Viola Centi.

A dare colore, infine, le scenografie di Marianna Ferrazzano e Raffaele Fracchiolla e i costumi di Janni Altamura, Elisabetta Pinto e Maria Cristina Pacciani.

Il ricavato dello spettacolo sarà interamente devoluto in beneficenza per le attività della parrocchia di San Giuda Taddeo di Roma. Inoltre, sarà possibile sostenere la Caritas di Roma: durante le serate in cui andrà in scena “La Macchina dei Sogni” all’ingresso del Teatro Albertino sarà attiva una raccolta fondi per supportare la Caritas nelle attività di accoglienza per l’emergenza Ucraina.

Il Gruppo Teatrale de’ “I SognAttori”, nato nel 2011 a Roma dalla volontà di Raffaele Fracchiolla e le sorelle Martina e Marianna Ferrazzano per avvicinare i ragazzi del proprio quartiere (Colli Albani) ai linguaggi del teatro, è formato oggi da 18 ragazzi, di età compresa tra i 7 e i 30 anni: dal 2011 ad oggi la compagnia ha portato in scena sette spettacoli: “Grease” (musical), “Hercules” (musical), “Il mio Grosso Grasso Matrimonio Greco” (musical), “Bar da Mù” (musical con testo inedito), “Il Ciclone” (musical), “Spoiler! L’assassino è il maggiordomo” (spettacolo interattivo) e “Figli di Giuda” (musical con testi, musiche e canzoni inediti).

In particolare, il musical “Figli di Giuda” ha vinto 6 BroadwayWorld Italy Awards 2018, tra cui Miglior Regia, Miglior Spettacolo con partitura originale, Miglior partitura (musiche e liriche), si è aggiudicato il riconoscimento come “Miglior testo originale del decennio” ai BroadwayWorld Italy Awards nel 2020 e, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Come in cielo, così in strada” della Caritas di Roma, è arrivato nel 2019 sul palco del Teatro Brancaccio di Roma.