“La notte è il mio giorno preferito” alla Triennale di Milano

Ph: Andrea Macchia

Ideazione, danza: Annamaria Ajmone

set, styling, immagini: Natália Trejbalová

ricerca, collaborazione drammaturgica: Stella Succi

musiche originali: Flora Yin Wong

costumi: Jules Goldsmith

direzione tecnica, disegno luci: Giulia Pastore

preparazione voce: VEZA, Paola Stella Minni

progetto grafico: Giulia Polenta

organizzazione: Martina Merico

amministrazione: Francesca d’Apolito

produzione: Associazione L’Altra

coproduzione: FOG Triennale Milano Performing Arts, Fondazione Teatro Grande di Brescia, Torinodanza Festival, Fondazione I Teatri Reggio Emilia, Festival Aperto, LAC Lugano Arte e Cultura, Azienda Speciale Palaexpo – Mattatoio | Progetto Prendersi cura

con il sostegno di: Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, Fondazione CR Firenze, Oriente Occidente, far festival des arts vivants Nyon

compagnia finanziata da: Ministero della Cultura

durata 45’

Artista associata di Triennale Milano Teatro per il triennio 2022-2024, tra le protagoniste più interessanti della nuova danza italiana, Annamaria Ajmone continua con il suo ultimo lavoro La notte è il mio giorno preferito la sua indagine coreografica sul mondo naturale, concentrandosi questa volta sulla pratica del tracciamento filosofico, l’esercizio di seguire le piste attraversate dagli animali selvatici nel tentativo di prenderne in prestito lo sguardo e intuirne le possibilità d’azione.

Attraverso questo esercizio, l’animale e il vegetale, l’organico e l’inorganico si fondono nello spazio oscuro della foresta notturna, mentre strumenti percettivi misteriosi permettono di cogliere il tessuto connettivo di questo luogo, capace di includere e di trasformare i segni lasciati dai propri abitanti. Il titolo del lavoro è tratto da una lettera di Emily Dickinson e si riferisce al buio come luogo dell’intuizione e dell’incontro con l’Altro.

Annamaria Ajmone, danzatrice e coreografa. Al centro della sua ricerca c’è il corpo inteso come materia plasmabile e mutevole capace di trasformare spazi in luoghi creando parallelismi e sovrapposizioni temporali. Collabora con diversi artisti su progetti di varia natura e durata tra cui Cristina Kristal Rizzo, Caned Icoda, Palm Wine, Bienoise, Francesco Cavaliere, Muta Imago, Sara Leghissa, Industria Indipendente, Felicity Mangan, Flora Yin Wong, Natalia Trejbalova. Presenta i propri lavori in numerosi festival di danza, teatro e performing arts, musei, gallerie d’arte e spazi atipici, tra cui: Biennale Danza, Public Fiction, Torinodanza Festival, Théâtre de la Ville, Short Theater, PAC | Padiglione di Arte Contemporanea. Ha lavorato come danzatrice con Alias Compagnie, Ariella Vidach, Daniele Ninarello, Santasangre, Mithkal Alzghair, Moritz Ostruschnjak. Nel 2015 vince il premio Danza&Danza 2015 come “miglior interprete emergente contemporaneo”. È tra le organizzatrici della rete di artisti Nobody’s Indiscipline, una piattaforma indipendente per lo scambio di pratiche nella performing arts, e di NESSUNO, un raduno pubblico per una comunità di persone che nel corso della notte reclama e celebra l’energia dei corpi e la loro diversità.

