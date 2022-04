“La Storia della mia vita” il musical

Arriva per la prima volta in Italia, su licenza MTI Europa, “La Storia della mia vita” (The Story of My Life), un musical scritto da Neil Bartram (compositore e paroliere) e Brian Hill (libretto).

La prima data sarà giovedì 28 aprile, alle 21.00, presso il Cinemateatro Gobetti a San Mauro Torinese.

Lo spettacolo ha debuttato, nella sua versione originale, a Toronto nel 2006, con protagonisti Brent Carver e Jeffrey Kuhn, ed è arrivato a Broadway nel febbraio 2009.

Lo spettacolo, in Italia, è stato fortemente voluto da Francesco Nardo, che oltre a produrlo, sarà in scena con Fabrizio Voghera, per la regia di Ilaria Deangelis.

“La Storia della mia vita” sarà interamente in italiano, con traduzione e adattamento del libretto di Sara Moschin.

Lo spettacolo, un atto unico dalla durata di circa 90 minuti, vedrà la musica dal vivo (due polistrumentisti sul palco) e si comporrà di 17 brani cantati, per un totale di 20 quadri scenici, che alterneranno momenti comici e drammatici, fino ad arrivare ad un finale a sorpresa.

“Anni fa casualmente mi sono imbattuto in questo titolo OFF Broadway, è stato amore a primo ascolto – dice Francesco Nardo – Ascoltavo queste musiche e questi brani… all’inizio anche senza capirne bene il significato, ma ero comunque coinvolto dalla sensibilità che emanavano. Quest’estate, quasi in un gesto di ribellione a questo brutto momento di pandemia, ho chiesto alla traduttrice Sara Moschin di lavorare a testi e libretti in italiano, e mano a mano che mi arrivavano le traduzioni, mi convincevo sempre di più che volevo portare in scena questa Storia. Ho iniziato a cercare consensi e commenti da alcuni amici, professionisti nel settore musical, che mi esortavano a credere in questo progetto, di piccole dimensioni ma dalla grande potenzialità”.

La Produzione è quindi stata condivisa tra diversi soggetti.

”Ho contattato in punta dei piedi l’amico Fabrizio Voghera, che, sin da subito, è stato rapito dalla particolarità del progetto, e insieme abbiamo deciso di portarlo in scena e produrlo, cercando forze nuove e sostegno da parte di professionisti dello spettacolo; l’acquisto più azzeccato è stato l’approdo di Ilaria Deangelis al comando in regia, che ha aggiunto la sua grande sensibilità femminile ad una storia di amicizia tra “maschi”.

Al di là dell’Italia, il progetto ha visto il sostegno di John Costa, che è stato interprete dello spettacolo a Broadway.

“Ho conosciuto John in rete, mentre ero a caccia di informazioni su questo spettacolo e mi sono imbattuto in questo splendido personaggio, artista poliedrico, appassionato di teatro e di musical in particolare: aveva da poco portato in scena la sua versione della “Storia della Mia Vita” e senza indugio mi ha riempito di consigli e informazioni direttamente dal palco di Broadway”

In scena, due protagonisti, ed unici interpreti, Thomas Weaver (Fabrizio Voghera) ed Alvin Kelby (Francesco Nardo), inseparabili amici d’infanzia, in una cittadina del Mondo.

I due si conoscono in prima elementare: la loro maestra (Gillette), intuendo che potessero andare d’accordo, li presenta, e fin da subito la sensibilità introversa di Thomas si trova a suo agio con la dolcezza eccentrica di Alvin, il cui padre possiede una libreria.

Tom e Alvin crescono con la tradizione natalizia di guardare “La Vita è Meravigliosa” di Frank Capra e facendo gli angeli nella neve.

L’adolescenza e l’età adulta, però, allontanano gradualmente Thomas, emergente scrittore trasferitosi in un grande centro, da Alvin, che fatica ad accettare la realtà immutabile del piccolo paese e la sua affettività.

La morte prematura di Alvin costringe infine Thomas a venire a patti con l’enorme, costante influenza che Alvin ha avuto sul suo percorso.

La morte prematura di Alvin costringe infine Thomas a venire a patti con l’enorme, costante influenza che Alvin ha avuto sul suo percorso.

LO STAFF:

Ilaria Deangelis

REGIA

Ilaria Deangelis, cantante e attrice da più di 20 anni sui palcoscenici più importanti d’Italia e non solo, inizia appena sedicenne come cantante solista del “Clio on tour” più di cento concerti in tutta Italia prodotti da Renault e Radio 101; incide anche due inediti per la compilation “Il Mondo è la mia città” di Radio 101.

Successivamente diventa interprete e protagonista di molti dei più famosi musical e opere musicali del panorama internazionale, “Notre Dame de Paris” (di Riccardo Cocciante), “Jekyll & Hyde” (di Wildhorne e Bricusse), “Casanova”e “Amleto dramma musicale” (di Daniele Martini), “Ghost il Musical” (di Glenn Ballard e Dave Stewart), “Dirty Dancing” (di Eleanor Bergstein). Canta sul palco con Gianna Nannini per il tour di concerti “Pia come la canto io”. Diverse sono state le sue esperienze anche sul Piccolo e Grande Schermo, tra le quali il film “In love with death”, la sit-com “Piloti”, e la partecipazione alla soap “Un posto al sole”.

Ricopre il meraviglioso ruolo di Maria nell’opera moderna “Il primo Papa”, scritto da Tony Labriola e Stefano Govoni. Per i medesimi autori ha curato la regia del musical “Il Libro della Giungla”, ed è prossima all’allestimento in autunno del musical “La Sirenetta, il ritorno di Ariel”.

Sara Moschin

TRADUZIONI

Classe 1990. Insegnante di inglese, attrice, cantante, da sempre innamorata del genere musical e dal 2019 autrice di adattamenti autorizzati in italiano (Nunsense, The Greatest Showman). Attualmente in tour con Sister Act (UVM Show & Musical). Ha curato la traduzione e l’adattamento del libretto de “La Storia della Mia Vita”

John Costa

ANGELO CUSTODE

John vive a New Bedford negli Stati Uniti, grande amico, grande esperto di musical, una persona squisita che ha contribuito con i suoi consigli e le sue indicazioni al nostro progetto! GRAZIE!

INTERPRETI

FABRIZIO VOGHERA

Interpreta / Thomas Weaver

Protagonista di grandi musical e opere popolari. Interpreta per otto anni (dal 2002 al 2009) il doppio ruolo di Quasimodo e Frollo nel “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante, prodotto da Davi Zard. In questi ruoli partecipa al Tour internazionale a Mosca

(Teatro del Cremlino), Singapore (Marina B ay Sand Theatre), Istanbul (Zorlu Center), Lussemburgo (Rock hall).

Protagonista, nel ruolo di Freder, di “Metropolis“, il musical con le musiche dei Queen, liberamente tratto dal film di Fritz Lang.

Interpreta il ruolo centrale di “Frate Lorenzo” nell’opera popolare di Riccardo Cocciante e Pasquale Panella “Giulietta e Romeo” prodotto da Boventoon e Friends and Partner.

E’ autore e interprete de “Le voci del Musical”, coautore dei testi dello spettacolo musicale “Cavalia” attualmente in tour mondiale.

Come ospite speciale all’Arena di Verona al concerto evento di Riccardo Cocciante.

Lavora nel musical Heartquake “Vite che cambiano”.

La sua carriera vede anche, i primi anni dedicati alla televisione (da “Ci vediamo in TV” su RAI DUE a “Alle due su Rai Uno” su RAI UNO condotti da Paolo Limiti, “Domenica In”, “Mezzogiorno in famiglia” e “Uno Mattina”).

Ha in attivo sei prodotti discografici e nel 2008 partecipa al Festival di Sanremo come ospite. Interprete nella versione italiana del Musical “Murder Ballad”.

Autore e interprete dell’Opera popolare “OTELLO L’ULTIMO BACIO”

FRANCESCO NARDO

Interpreta / Alvin Kelby

Mi chiamo Francesco Nardo, Tenore POP, veneziano doc, canto da tanti anni; All’inizio solo per piacere, poi per passione, alla fine è diventata una piacevole professione passionale. Ho iniziato per gioco nel Coro Polifonico dell’Università di Venezia sotto la guida del M° Vincenzo Piani, che mi ha insegnato i primi rudimenti della tecnica, con lui le prime incisioni e ed esperienze internazionali concertando Vivaldi, Bach e compagnia bella. Ho sviluppato poi esperienze come cantante solista in diverse formazioni musicali, solista e corista per l’Orchestra Ritmico Sinfonica, solista in gruppi Swing, Rock e POP; esperienze canore in Rai1/Rai2 (la grande notte di Gene Gnocchi) e Mediaset; concerti in Italia ed all’estero, incisioni e collaborazioni con Enrico Ruggeri, Stephen Schlaks, Riccardo Fogli, Tour teatrali con Paolo Limiti nello spettacolo “Canzone amore mio”.Progetti legati alla tradizione veneziana come cantante con Gondola Serenade-the dream begins from the water- servizio turistico giornaliero, spettacoli dedicati alla tradizione veneziana “VErynice” con il M° Lucio Pavani o il progetto “TRASLEIT” che ripropone i successi internazionali in chiave SWING tradotti filologicamente in dialetto veneziano.

Il musical come interprete principale “Casanova Night Musical”, “In questi 5 anni”, ideatore dello spettacolo benefico “ASCOLTA IL CUORE” dal 2010 al 2015 al Teatro Toniolo, spettacoli in collaborazione con i maggiori interpreti del panorama Musical italiano.

PROSSIMA DATA

28 APRILE ore 21:00 – CINEMA TEATRO GOBETTI

Via Martiri della Libertà, 17

10099 San Mauro Torinese

Torino

PREVENDITA BIGLIETTI

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/la-storia-della-mia-vita-il-musical/178015

+39 011.03.64.114

info@cinemateatrogobetti.it

PRENOTAZIONE WHATSAPP: 3926405385