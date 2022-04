Mauro Mariani sul podio dell’Orchestra Fiorentina

Direttore: MAURO MARIANI

Violino solista: MARCO LORENZINI

Musiche di S. Barber e W.A. Mozart

Ha 26 anni ed è tra bacchette più promettenti della classica internazionale: Mauro Mariani salirà sul podio dell’Orchestra da Camera Fiorentina, domenica 24 e lunedì 25 aprile all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze, nel doppio appuntamento dedicato a musiche di Mozart e Barber, solista Marco Lorenzini al violino.

Allievo di Nicolás Pasquet e direttore musicale dell’Orchestra dell’Università di Strasburgo e di Magdeburgo, Mauro Mariani vanta importanti esperienze con Jenaer Philharmonie, Savaria Symphony, Hradec Kralove Philharmonic, Romanian Chamber Orchestra. Torna a Firenze grazie alla borsa di studio intitolata a Pierluigi Rossi Ferrini – ematologo di fama internazionale scomparso l’anno passato – che Mauro Mariani si è aggiudicato durante l’ultima edizione della Florence Conducting Masterclass, corso di perfezionamento in direzione d’orchestra tenuto dal Maestro Giuseppe Lanzetta. Un contributo che, come consuetudine, vuol essere soprattutto un incentivo all’attività professionale.

Al centro del programma due partiture di Wolfgang Amadeus Mozart, il “Concerto per violino e orchestra n. 4 K 218”, col suo procedere ora energico ora melodico dello strumento solista – affidato a Marco Lorenzini – e la “Sinfonia 28 in do maggiore K.V. 200” in cui è possibile scorgere quella festosità tipicamente cortigiana dell’epoca mozartiana. Apre le serate la “Serenata per archi op. 1” di Samuel Barber.

Biglietti 15/20 euro. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita) e presso Opera Your Preview – via Por Santamaria 13, Firenze – tutti giorni dalle ore 10 alle 18. Riduzioni per studenti, over 65, titolari “Firenze Card” del Comune di Firenze e soci Unicoop Firenze. Biglietti disponibili anche all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte nei giorni dei concerto, dalle ore 10,30 alle 21.

La 42esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e – in art bonus – Fondazione CR Firenze..

Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 – 339 1632869, anche via whatsapp.

www.orchestrafiorentina.it

