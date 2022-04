La collezione è stata restaurata e offerta al pubblico alla riapertura del Museo di Storia Naturale nel 2010, con un allestimento disegnato dallo stesso Miani, primo esempio di installazione museografica in campo etnografico che si conosca in Europa. Oggi diventa il nucleo principale del progetto di censimento e studio multidisciplinare, avviato per i 150 anni dalla morte dell’esploratore, che coinvolge altre istituzioni italiane ed europee che conservano materiali e documenti relativi alla collezione Miani (Museo Pigorini di Roma, Welt Museum di Vienna, Società Geografica Italiana a Roma) e diversi studiosi e ricercatori di diverse discipline, data l’ecletticità della figura e della raccolta. Il valore della collezione trascende infatti il dato etnografico e si presta a diverse chiavi di lettura in ambito naturalistico, archeologico e antropologico.

Nella Sala Miani, oltre alla celebre mummia della Sacerdotessa dei coccodrilli, si ammirano armi, strumenti musicali, pezzi di abbigliamento, oggetti di uso quotidiano che Miani acquistava nei suoi transiti dalle stesse persone che le possedevano e che accompagnava da dettagliate descrizioni del loro aspetto e utilizzo. I suoi diari descrivono gli strumenti musicali, il suono che producono, il modo in cui venivano usati e in quali occasioni, e così accade per altri manufatti.

Nella Sala Miani sono ora esposti anche i suoi diari con disegni, di norma consultabili solo dagli studiosi nella Biblioteca del Museo. Per Miani 150. Viaggio alla scoperta di un esploratore sono stati prodotti materiali divulgativi e di approfondimento (e gioco, per i più piccoli) reperibili on- line e al Museo, è stato avviato un ciclo di conferenze (in sede e in streaming), sono state programmate visite guidate esclusive e laboratori educativi gratuiti per famiglie. La vita e la collezione di Giovanni Miani sono raccontate in dieci brevi video con protagonista narratore Alberto Toso Fei, a questi si aggiungono altri quattro video per docenti, famiglie, studenti delle secondarie di primo grado. Altre iniziative prenderanno vita nel corso del 2022, anno interamente dedicato a Miani anche per riconoscerne il meritato valore e costituire il doveroso riconoscimento di Venezia a questa leggendaria figura, protagonista di una delle pagine più avventurose della scoperta delle sorgenti del Nilo.