Pat Metheny in “Side Eye Tour”

Nei mesi scorsi Pat Metheny ha annunciato oltre 100 concerti in tutto il mondo per accompagnare l’uscita di SIDE-EYE con un tour che toccherà anche il TAM Teatro Arcimboldi Milano.

Pat Metheny, chitarrista di fama internazionale che ha spinto la chitarra jazz oltre ogni limite creando un sound e uno stile compositivo ed esecutivo unico nella storia dello strumento presenta il suo nuovo progetto “Side Eye”, una progetto musicale in continuo movimento che si avvale di volta in volta della collaborazione di musicisti emergenti che Pat ha incrociato nei suoi tour e che hanno attirato in particolar modo la sua attenzione. Musicisti giovani che sono per Pat fonte di nuova linfa vitale, sperimentazione e inspirazione.

“SIDE-EYE NYC (V1.IV)” è stato registrato appena prima dell’inizio della pandemia e bilancia perfettamente alcuni meravigliosi nuovi brani originali con geniali rivisitazioni di alcune delle composizioni di Metheny più amate, come “Timeline”, che in origine vedeva Pat Metheny suonare insieme alle icone Michael Brecker ed Elvin Jones.

SIDE-EYE NYC (V1.IV)” è l’ultimo e incomparabile tassello dell’eclettismo di Metheny, i cui album più recenti includono “From This Place”, nominato da Downbeat “Jazz Record of the Year” del 2020, e l’album uscito a marzo 2021 “Road To The Sun”, una suite per chitarra classica, che Allan Kozinn del Wall Street Journal ha definito “sfaccettata in un modo bellissimo” e “capace di aggiungere qualcosa in maniera significativa al repertorio solistico, di insieme e di riarrangiamento”.

La grandezza di questa sperimentazione musicale non è ovviamente nulla di nuovo per Metheny. È infatti l’unico musicista ad aver vinto dei Grammy Award in dodici diverse categorie musicali. Per decenni è stato ampiamente richiesto dagli svariati mondi sonori differenti, e in passato ha collaborato, tra i tanti, con Steve Reich, Ornette Coleman, Herbie Hancock, David Bowie e Pino Daniele.

Per questo nuovo tour in Italia, Pat Metheny sarà affiancato dal pianista e tastierista di straordinario talento Chris Fishman e dal batterista Joe Dyson, emergente musicista della scena di New Orleans che ha già all’attivo collaborazioni con brillanti artisti quali Nicholas Payton, Donald Harrison, and Dr Lonnie Smith.

PAT METHENY – SIDE EYE

giovedì 12 maggio ore 21.00

I biglietti acquistati per il concerto in programma il 13 maggio 2020 e 3 maggio 2021 restano validi e con le stesse modalità di fruizione.

