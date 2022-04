“Punto” è il nuovo singolo di MaLaVoglia

Dopo il successo di “Hamilton”, il cantautore MaLaVoglia presenta il nuovo singolo “Punto” scritto a 4 mani con Roberta Giallo.

“Prendete la magia di Parigi, un viaggio di ritorno in solitaria su un Flixbus notturno partito dalla stazione di Bercy (Seine), una storia d’amore impossibile, shakerate il tutto et voilà: ecco a voi: Punto” così ci racconta la genesi del brano MaLaVoglia.

Il video, girato tra Pavia e Bologna per la regia e il montaggio di Cesare Bobbiesi, ci proietta all’interno di un sogno nel quale, al risveglio, tutto ciò che non si è saputo lasciare andare resta intrappolato nel passato, è finalmente risolto.

Link video PUNTO (oltre 30.000 vis.):

https://youtu.be/i8wRVLcHeIo

Prosegue il cantautore: “Come puoi pensare di amare se non abbandoni ciò che non ti appartiene più, ma al quale sei così ostinatamente legato? Ci leghiamo a quel maledetto ‘senno di poi’ per paura di guardare avanti, perché a volte, per vivere veramente come vorremmo, ci vuole coraggio“.

“Punto” è una fine e allo stesso tempo un inizio, come se ci svegliassimo da un lungo sonno con la consapevolezza di non aver più vissuto per troppo tempo. Ma oggi: “Dai ripartiamo verso nuovi sbagli“.

Progetto Maionese Project di Matilde Dischi, produttore artistico Davide Maggioni, mastering Fonoprint (Bologna). “Punto” è in rotazione radiofonica dal 6 aprile.

MaLaVoglia sul web:

Spotify: https://spoti.fi/3DuwACv

Instagram: https://www.instagram.com/ma_la_voglia_/

Facebook: https://it-it.facebook.com/malavogliaofficial/