Proseguono gli incontri del forum on line The Circle in Expansion, una serie di webinar in lingua inglese che offrono un confronto sulla funzione del teatro oggi a livello globale e costruiscono una rete internazionale e multiculturale in grado di generare confronto e mutuo supporto tra operatori, pensatori e artisti. Il forum on line è una diretta espressione di Beyond Borders, il progetto interdisciplinare di ricerca della compagnia Instabili Vaganti realizzato in collaborazione con ATER Fondazione, l’Arboreto Teatro Dimora, La MaMa Umbria International e vincitore del bando Boarding Pass Plus del Ministero della Cultura.

Il terzo appuntamento, che si terrà domenica 3 aprile alle 15.00, si intitola “Revolution starts from confinement. An hypothesis of political theatre” e vuole essere un momento di riflessione e di confronto interculturale in grado di indagare il particolare periodo storico che stiamo vivendo.

Se accettiamo il paradosso, analizzato negli incontri precedenti, dell’esistenza di ‘muri che si aprono’ e l’ipotesi che il teatro sia il canale per un contagio favorevole, possiamo avviare ora un’ulteriore riflessione e cioè se questa proficua malattia può essere considerata una vera e propria rivoluzione.

Curatore del forum è il filosofo e critico teatrale Enrico Piergiacomi che si occupa della contestualizzazione filosofica dei temi discussi in ogni appuntamento. Modera gli incontri il regista statunitense Jesus Quintero, mentre la comunicazione è affidata a ADD Communication.

Tra gli ospiti che interverranno in questo webinar: Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola, fondatori di Instabili Vaganti e ideatori del progetto, Sabera Shaik, direttrice artistica del Masakini Theatre (Malesia), Brahma Prakash Singh, Professore di Studi teatrali e performativi presso la prestigiosa Jawaharlal Nehru University di New Delhi (India), il regista teatrale Ali Shams (Iran), il regista teatrale Parnab Mukherjee (India), Pankuri Sinha, giornalista indiana, Bree Alexander, attrice partecipante al progetto (Australia).

Durante l’incontro verranno inoltre mostrati alcuni episodi della web serie 8 ½ Theatre Clips, realizzati proprio in una situazione di “confinamento”, opera artistica rivoluzionaria in quanto capace di abbattere una serie di confini, non solo quelli creati dalla pandemia ma anche quelli culturali e politici che limitano la libertà di espressione di un paese come l’Iran.

Beyond Borders è un progetto che “supera i confini” e coinvolge una vasta rete di partner esteri tra cui: La Mama ETC di New York, il festival Cross Currents di Washington DC, i festival FINTDAZ e FITICH in Cile, l’Hornbill festival, Culture Monks e Ahum Trust in India, Théatre Ker in Senegal, Masakini Theatre Company in Malesia, che saranno presenti in occasione degli appuntamenti di The Circle in Expansion insieme a performer, pensatori, critici, professori universitari ed esperti da ogni parte del mondo.

Gli incontri saranno trasmessi in live streaming sulla pagina facebook della Compagnia Instabili Vaganti.

Per partecipare, fare interventi e domande occorre registrarsi anticipatamente al seguente link: https://wyde.zoom.us/webinar/register/WN_RvB0r7PdRr67Wlr4ImOq8A

I prossimi incontri :

24 Aprile 2022 h.15.00

The space for a dramatic Eutopia, or the circle in expansion

