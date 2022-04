Roma Music Fest 2022

Torna la grande Musica al Teatro Ghione con 4 concerti Sinfonici, Lirici e da Camera

Ha preso il via Martedì 29 Marzo 2022 e proseguirà fino al 29 Maggio, nella splendida cornice del Teatro Ghione di Roma, in via delle Fornaci 37, ad un passo da San Pietro e al centro della città, la grande manifestazione musicale “Roma Music Fest”, organizzata dall’Ass. “Fabrica Harmonica”, con la collaborazione dell’Ass. “Guitalian Quartet”, e con l’apporto della “Civica Scuola delle Arti”, illustre Accademia di Musica a Roma, e dell’Orchestra Internazionale di Roma. Il programma dei concerti è vario e sempre attraente per un pubblico eterogeneo, presentando sulla scena romana solisti di grandissimo prestigio internazionale accanto ai quali si riserva a giovani virtuosi l’opportunità di un debutto importante. Ai concerti del martedì sera alle ore 20:00, si alternano concerti matinée la domenica alle ore 11:30, permettendo una varia possibilità di partecipazione.

Il prossimo evento sarà DOMENICA 24 APRILE ALLE ORE 11:30, con un imperdibile appuntamento pianistico: ”Chopin, un ritratto”, in cui Marco Scolastra, raffinato virtuoso di fama internazionale, accompagnerà gli spettatori in un viaggio musicale che ritrarrà gli aspetti più importanti ma anche nascosti del grande autore, alternando capolavori del romanticismo e brevi letture dall’epistolario chopiniano. “Le Opere di Chopin sono cannoni sepolti sotto i fiori” , come disse Robert Schumann riguardo l’intensità della musica chopiniana.

L’evento di inaugurazione del 29 Marzo ha visto protagonisti L’Orchestra Internazionale di Roma, guidata dal direttore M° Antonio Pantaneschi, e il giovane acclamato flautista Marcello Morra, in un programma sinfonico fortemente apprezzato dal folto pubblico presente finalmente dal vivo.

Successivamente l’Orchestra Internazionale di Roma con il direttore Antonio Pantaneschi calcherà nuovamente la scena per intraprendere un programma lirico di forte impatto, martedì 3 Maggio alle ore 20:00, coinvolgendo un grande organico corale , formato dalla collaborazione tra il Coro Giovanile CSA, Coro Cantoria Nova Romana e il Novum Convivium Musicum, guidati dal maestro di coro Annalisa Pellegrini, e la partecipazione straordinaria del tenore Romolo Tisano, noto interprete del repertorio lirico in numerosi Teatri in tutto il mondo. Il concerto si intitola “Tutti all’Opera!” e presenta un programma conosciuto dal grande pubblico, apprezzato in tutto il mondo, con scene corali, arie e intermezzi dalla Tosca, da Bohème, Carmen, Traviata, Cavalleria Rusticana, Aida, che attira pubblico sia di adulti che di bambini.

Ultimo appuntamento della manifestazione sarà domenica 29 Maggio alle 11:30, con il concerto “Il Canto dell’Anima”. Il duo Violoncello e Pianoforte formato da Sergio Patria ed Elena Ballario, ha celebrato nel 2017 trent’anni di attività continuativa che lo ha portato ad esibirsi sui palcoscenici delle principali stagioni concertistiche italiane ed europee oltre che con repertori classici anche interprete di composizioni inedite originali o di trascrizioni scritte appositamente da Elena Ballario ed eseguite in esclusiva dal duo, sodalizio oltre che per la musica anche nella vita. Il duo realizzerà un concerto intimo, di musica da camera, con autori come Debussy, Chopin e Boellmann, suscitando nel pubblico un forte impatto empatico e sentimentale.

Roma Music Fest 2022 si pone nel cuore di Roma come stagione sinfonica, lirica e cameristica di alto livello e senza distinzione di genere, in un cartellone realmente pensato per tutti, con la volontà di tornare alla celebrazione della musica dal vivo. L’ingresso a pagamento propone consistenti riduzioni per fasce giovanili, terza età e gruppi, per permettere la fruizione della stagione al più ampio pubblico possibile.

Info e Prenotazioni: www.fabricaharmonica.it – Facebook Roma Music Fest

Riferimenti telefonici: 328.3328689 – 393.9145351 – 347.9171537

Prevendita: https://www.ticketone.it/artist/roma-music-fest/