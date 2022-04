Rosario Lisma in “Terra matta”

Al Teatro Gerolamo il 20 e 21 aprile l’attore siciliano Rosario Lisma presenterà il suo reading TERRA MATTA (prima parte) dal libro di Vincenzo Rabito (Ed. Einaudi) accompagnato alla chitarra da Gipo Gurrado.

Al cinema Rosario Lisma è tra i protagonisti de La mafia uccide solo d’estate di Pif e Smetto quando voglio di Sydney Sibilia. In tv lo abbiamo visto in Romanzo Siciliano, Il commissario Montalbano e 1994. In teatro nei suoi spettacoli Che gusti ci sono, Peperoni difficili, BAD and breakfast, Ore d’amore, Pescheria Giacalone e Giusto. E in Ritorno a Reims ed Edificio 3 del Piccolo Teatro di Milano.

Se all’uomo di questa vita non ci incontra aventure, non ave niente de arracontare.



Un bracciante siciliano, Vincenzo Rabito, si è chiuso a chiave nella sua stanza e ogni giorno, senza dare spiegazioni a nessuno, ingaggiando una lotta contro il proprio semi-analfabetismo, ha digitato su una vecchia Olivetti la sua autobiografia. Ne è venuto fuori un romanzo storico e di formazione, sul nostro paese nel ‘900, ma visto dal gradino più basso.

Eccolo qui, dunque, il libro di Rabito, proposto al pubblico in una versione ridotta ma esattamente come lui l’ha scritto, senza cambiare neppure una parola di quelle che l’autore ha scolpito, a fatica, nell’ultima battaglia della sua guerreggiata esistenza.

In questa riduzione i fatti narrati si concentrano sul periodo che va dall’infanzia dell’autore – i primi del ‘900, il lavoro della terra, la miseria – fino all’appassionante partecipazione alla Grande Guerra. Un ritratto tragico e buffo al contempo, ma sempre fedele al carattere dell’italiano medio, furbo e bisognoso, sfortunato ed eroico.

Accompagnato alla chitarra da Gipo Gurrado canterò alcune canzoni popolari antiche della terra matta in questione: la Sicilia. Molte di esse scritte e rese famose da Rosa Balistreri, cantautrice e memoria storica isolana del ‘900. Rosario Lisma

durata spettacolo 60 minuti

ORARI: inizio spettacolo ore 20.00

PREZZI: da €10,00 a €23,00



INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI

uffici: 02.36590120 / 122 | biglietteria@teatrogerolamo.it

Come da normative vigenti, per accedere agli spettacoli è necessario esibire all’ingresso il Green Pass rafforzato ed indossare mascherine FFP2.



TEATRO GEROLAMO

Piazza Cesare Beccaria 8 – 20122 Milano

Tel. 02 36590120 / 122 (uffici) | 02 45388221 (biglietteria)

Email info@teatrogerolamo.it

www.teatrogerolamo.it