Teatro 7 Off, Marco Zadra in L’hotel del libero scambio

Al Teatro 7 Off di Roma, dal 6 al 29 maggio va in scena L’Hôtel du libre échange di Georges Feydeau con la regia di Marco Zadra. Rappresentato per la prima volta nel 1894, L’hotel del libero scambio è un classico della commedia brillante francese, basato su equivoci e scambi di persona che si susseguono sullo sfondo di una Parigi di fine ‘800. In cerca di una folle notte di passione, il signor Pinglet e la signora Paillardin, all’insaputa dei rispettivi coniugi, si incontrano in un albergo di dubbia reputazione.

Per una sfortunata coincidenza anche il marito di lei, il signor Paillardin, si ritroverà nella stessa notte nello stesso hotel.

All’intreccio di equivoci si aggiungeranno Vittoria, l’esuberante cameriera di casa Pinglet, insieme a Massimo, l’impacciato nipote del signor Paillardin.

Sarà presente anche Mathieu, vecchio amico balbuziente dei coniugi Pinglet, con la sua dispettosa figlia Carolina.

Situazioni imbarazzanti, gags, ritmi forsennati, risate a volontà ed un finale a sorpresa sono gli ingredienti irresistibili di questa commedia surreale che ben si presta alla regia di Marco Zadra.

L’attore e regista romano prosegue con questa piéce di Feydeau la sua personale ricerca sulla pochade, genere affrontato sempre attraverso uno stile eclettico e multiforme, che aggiunge alla brillantezza contenuta nei testi un ampio repertorio di geniali trovate, imprevedibili scherzi, effetti e clownerie che arricchiscono la narrazione originale e ne spostano la comicità in un territorio più contemporaneo.

Questo adattamento, al servizio di uno spettacolo corale ed elegante, non fa eccezione.

orario spettacoli: dal giovedì al sabato ore 21.00; domenica ore 18.00

biglietti: intero € 24,00; ridotto € 18,00 (prev. compresa)

botteghino: dal lunedì al sabato ore 11.00-21.00; domenica ore 16.30-18.00

