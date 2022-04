Teatro Manzoni, Due giorni a settimana

Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli e Leonardo Fiaschi sono i protagonisti di Due giorni a settimana, commedia in scena al Teatro Manzoni di Roma dal 21 aprile al 15 maggio. La storia si sviluppa raccontando una giornata di audizioni organizzata dal produttore Stefano Toro e comincia con Leonardo Fiaschi nei panni di un grande trasformista che viene poi interrotto da Marco Marzocca, nei panni del padre di Stefano che metterà in scena il cuore della commedia: il rapporto tra padre e figlio. A condire ma soprattutto a divertire la vicenda, gli interventi del domestico Ariel e le sue strampalate storie.

Nello studio di produzione si susseguiranno ben dieci personaggi interpretati ora da Marco Marzocca, ora dall’eclettico Leonardo Fiaschi, che daranno vita alla nostra storia con continui colpi di scena, rivelando sempre tenendo al centro il cuore del racconto: il complesso rapporto tra il padre Notaio e il figlio Stefano. Nel solco della tradizione della commedia italiana, l’umorismo e l’ironia attraverso il comico diventano il linguaggio, in questo spettacolo ricco di risate, per raccontare storie di grande umanità e vicine a tutti noi.

TEATRO MANZONI

Via Monte Zebio, 14/C – Roma

Botteghino: Tel. 06.32.23.634 – 327.89.59.298 –

E-mail: cooperteatro85@libero.it

LINK ACQUISTO BIGLIETTI

https://www.bigliettoveloce.it/?r=frontend%2Fsite%2Fspettacolo&id=3881&layout=extern&idSala=713

MARCO MARZOCCA | STEFANO SARCINELLI | LEONARDO FIASCHI

in

DUE GIORNI A SETTIMANA

Regia

Stefano Sarcinelli e Marco Marzocca

Aiuto regia

Eliana Manvati

Scenografia Elisabetta Maestri

Costumi Betti Bimbi

Distribuzione MenteComica

DAL 21 APRILE AL 15 MAGGIO TEATRO MANZONI di Roma