Dal 5 al 13 aprile 2022

QUESTA È CASA MIA

L’Aquila ieri e oggi

scritto, diretto e interpretato da

Alessandro Blasioli

disegno luci Marco Andreoli

scenografia Alessandro Blasioli e Andrea Corvo

foto di scena Manuela Giusto

Produzione Attori & Tecnici

A 13 anni dal terremoto del 2009 che ha devastato L’Aquila e i paesi limitrofi, Alessandro Blasioli, giovane attore e regista abruzzese, ci riporta indietro a quei drammatici giorni, mettendo in scena lo spettacolo QUESTA È CASA MIA.

Un one-man-show per raccontare, con ritmo incalzante e dialettica graffiante, le decisioni inique e gli ostacoli burocratici che hanno accompagnato, e accompagnano ancora, le vite di coloro che non hanno perso la vita, ma hanno perso la casa.

La terra trema per 23 secondi e la vita della famiglia Solfanelli cambierà per sempre. Cambierà anche l’amicizia tra i giovanissimi Paolo e Marco.

Sballottata fra tendopoli e alberghi, la famiglia Solfanelli si trova ad affrontare incredibili peripezie, personaggi grotteschi e situazioni surreali.

La narrazione si basa su fatti realmente accaduti e testimonianze di chi ha vissuto e vive in prima persona quel “dopo terremoto” che sembra non finire mai e che ha smesso drammaticamente di essere sotto i riflettori.

L’epilogo di tutta la vicenda è affidato ai due giovani amici Paolo e Marco che, attraverso il valore dell’amicizia e la forza dei loro pochi anni, ci indicano la giusta direzione per non ripetere sempre gli stessi errori.

Un punto di vista nuovo che avvicina il pubblico alla realtà del capoluogo abruzzese e, più in generale, alla realtà di tutti quei paesi che versano nella stessa condizione de L’Aquila, evidenti vittime dell’inefficienza della macchina statale prima ancora che della Natura, in uno dei Paesi Europei a più alto rischio sismico.

La pièce QUESTA È CASA MIA lo scorso anno ha vinto la rassegna SALVIAMO I TALENTI – premio Attilio Corsini, istituito dal Teatro Vittoria e giunto alla sua XII edizione.

Dal 5 al 13 aprile 2022 (h 21.00, mercoledì 6 h 17.00, domenica 10 h 17.30)

TEATRO VITTORIA – ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma (Testaccio) Botteghino: 06 5740170 – 06 5740598

Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it

Come arrivare: Metro: Piramide; Tram:3; Bus: 23, 30, 75, 83, 170, 280, 716, 781. Biglietti (prevendita inclusa):

intero: platea € 30, galleria € 24

ridotto (under 35/over 65): platea € 21, galleria € 16

ridotto under 18: platea € 15, galleria € 13