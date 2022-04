“Tirar Mattina” di Luca Sandri

Adattamento teatrale di Luca Sandri dal romanzo “Tirar Mattina” di Umberto Simonetta Con Gianna Coletti e Luca Sandri

Regia di Luca Sandri

Dal 12 al 15 maggio va in scena al Teatro Delfino di Milano “Tirar Mattina”, la nuova produzione de Il Mecenate, ente curatore della stagione teatrale. La drammaturgia è firmata da Luca Sandri, che ha adattato l’omonimo romanzo di Umberto Simonetta, da poco ripubblicato da Baldini&Castoldi editore. Il cartellone si conclude con una prima assoluta: uno spettacolo di prosa che omaggia un grande scrittore milanese, riportando sul palco la cultura di Milano e l’antica lingua meneghina.

Tirar Mattina racconta la notte brava di Aldino che, al compimento dei suoi 33 anni, decide di mettere la testa a posto trovando finalmente un lavoro. Proprio lui che finora si è arrabattato in mille modi, riuscendo a scampare la vita da operaio come suo padre. Ma prima di cominciare la sua nuova vita da uomo adulto e responsabile, vuole festeggiare e decide di farsi un ultimo bicchiere… e poi a nanna. Ma i bicchieri diventeranno parecchi e Aldino, che è un animale notturno, non ce la farà a sottrarsi agli incontri che Milano gli offrirà, finendo immancabilmente per tirar mattina. E’ Aldino stesso che ci racconta di questa ultima notte, con uno slang a metà tra il dialetto meneghino e il gergo della strada fondendo tutto in un flusso di coscienza, miscelando passato e presente, in un testo che ha tutta la freschezza di un classico modernissimo e senza tempo.

TEATRO DELFINO | PIAZZA PIERO CARNELLI, MI

info@teatrodelfino.it – 02 87281266 / 333 5730340 (linea telefonica attiva dal martedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00)

Prezzi Biglietti

Intero €15,00 | Ridotto under 25/over 65 €12,00

Biglietti disponibili anche in prevendita su Vivaticket.it

www.teatrodelfino.it