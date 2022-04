Torna Le Cirque World’s Top Performers con ”Alis – Christmas Gala”

Dove eravamo rimasti?

6 gennaio 2020, ultima replica di un tour eccezionale e oltre 200.000 mila spettatori entusiasti. Tante esibizioni in Italia e in Europa con il calore, l’affetto e gli applausi del pubblico. Ora è tempo di ricominciare sempre con grande energia, tanta passione e tutto l’amore per le arti circensi.

Torneranno le meraviglie e le emozioni dello spettacolo ALIS con il Christmas Gala Tour 2022-2023. Ci saranno novità e sorprese, perché ogni spettacolo e ogni tour non sono mai uguali ai precedenti. Impazienti gli artisti, privati per troppo tempo del palcoscenico e soprattutto del pubblico. Con il desiderio e la speranza di ritrovare tutto questo, non hanno mai smesso di allenarsi, sempre determinati e motivati per farsi trovare pronti.

Gianpiero Garelli, Fondatore e Guida della compagnia Le Cirque WTP: “Non ci pare vero di poter tornare in scena e ritrovare il nostro amato Pubblico. Voglio solo dire che ALIS è nato come un sogno che si è concretizzato e farà sognare ancora generazioni intere. Il nostro è un invito per venire a vedere uno Show che ha meravigliato e continuerà a meravigliare!”

Per quasi 2 ore, senza interruzioni e senza usare animali , ALIS prenderà per mano il pubblico di ogni età e lo accompagnerà in un viaggio immaginario alla scoperta delle qualità umane, attraverso una trama suggestiva, ricca di atmosfere ispirate alla letteratura fantastica dell’800 e al capolavoro del romanziere Lewis Carroll. In scena equilibristi, acrobati, giocolieri, clown, cantanti e musicisti, che rappresentano l’élite mondiale delle arti circensi contemporanee.

Yves Decoste, artista canadese celebrato in tutto il mondo e premiato con il Clown d’Argento al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo: “Provo gioia all’idea di un ritorno sulle scene in Italia. Dal mio punto di vista, mentre mi esibisco c’è uno scambio straordinario. Attraverso la mia performance spero di far conoscere al pubblico la mia cultura, un’emozione, una visione della vita, la serenità. E allo stesso tempo, per me è la scoperta di un pezzo della ricchissima cultura italiana. E’ il gioco delle esperienze umane e che ci fa crescere tutti, credo. Oggi il mondo intero cerca di immaginare il futuro con ottimismo”.

Yves Decoste fa parte sin dall’inizio dello spettacolo ALIS, che ha scelto dopo essersi esibito in grandiproduzioni del Cirque du Soleil, da La Magie Continue a Mystere, da Quidam a Zed.

Quella di creare un cast formidabile con i migliori di sempre è stata una delle ragioni del successo di Le Cirque WTP, diventata in soli 4 anni la più grande compagnia europea.

ALIS presenterà 12 numeri che interpretano l’eccellenza assoluta del circo contemporaneo mondiale, una sorta di Gran Gala. Artefici di queste performance uniche 23 artisti. Sono le star acclamate sui palcoscenici di tutto il mondo, pluripremiate con i riconoscimenti più ambiti e prestigiosi per le performance che le hanno rese famose, ma anche con numeri inediti creati appositamente per lo spettacolo ALIS. E ci sono anche i nuovi talenti, accuratamente selezionati da Le Cirque WTP e destinati a raccoglierne l’eredità per diventare le stelle di domani.

Il tutto sarà sempre magistralmente orchestrato da Onofrio Colucci, Direttore Artistico e Maestro di Cerimonia in scena, dotato di una solida esperienza e riconosciuto a livello internazionale. Si è esibito in 50 Paesi con oltre 4.000 repliche ed è stato protagonista delle più importanti produzioni del Cirque du Soleil, come O a Las Vegas, Zaia a Macao, Zed a Tokyo.

ALIS – Christmas Gala Tour 2022-2023: l’avventura, il viaggio e il sogno ricominceranno e sarà ancora più emozionante, meraviglioso, spettacolare.

INFO

Prevendite su: https://www.lecirquetopperformers.com/wp/alis/

Sito: www.lecirquewtp.it

FB: www.facebook.com/lecirquetopperformers

CALENDARIO

CONEGLIANO 12-13 nov 2022 – Zoppas Arena

BASSANO 18-19-20 nov 2022 – PalauBroker



LUCCA 25-26-27 nov 2022 – Pala Tagliate



RIMINI 3-4 dic 2022 – RDS Stadium



MODENA 10-11 dic 2022 – PalaPanini



BARI 17-18 dic 2022 – TeatroTeam



CATANIA 25-26 dic 2022 – Teatro Metropolitan



BRUXELLES 29-30-31 dic – 1 gen 2023 –Cirque Royal



ROMA 5-6-7-8 gen 2023 – Palazzo dello Sport