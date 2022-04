Treetops, Demetra è l’album d’esordio

Si chiama “Demetra” l’album d’esordio dei Treetops, pubblicato dalla Vagabundos records e prodotto da Pino Pecorelli (Orchestra Piazza Vittorio). “Demetra” è un concept album pieno di vitalità e speranza, la voce di 7 ragazzi poco più che ventenni che hanno scelto lo sviluppo sostenibile come direzione da percorrere per un futuro migliore. Sabato 30 aprile, presentano Demetra in concerto al Monk di Roma.

Nel solido e ramificato albero della musica contemporanea, i Treetops si pongono “sulle cime più alte”, quelle più moderne e originali, germogli freschi che sprigionano sin da subito il loro potenziale di bellezza e vitalità.

Nati nel 2017, inizialmente nelle aule della scuola di musica Saint Louis di Roma, per poi conoscersi con tutti gli altri elementi tramite Facebook, i Treetops vengono notati in uno studio di registrazione da Pino Pecorelli che decide di sostenerli nella produzione del loro primo album.

I Treetops rispondono al nome di Anna Bielli (chitarra), Marcello Tirelli (tastiere), Luca Libonati (batteria), Simone Ndiaye (basso elettrico), Andrea Spiridigliozzi (chitarra elettrica), Eric Stefan Miele (sax soprano) e Daniel Ventura (sax tenore).

Groove, vitalità, improvvisazione e una solida consapevolezza di volere un mondo socialmente ed ecologicamente più sostenibile sono gli elementi fondanti che rendono la band guidata dalla chitarrista Anna Bielli unica nel panorama musicale italiano. Non è, quindi, solo la passione per la musica a tenere insieme la band, c’è molto di più: un’idea, una direzione, la scelta di cercare di vivere sempre nell’ottica del rispetto dell’uomo e del mondo che ci circonda. È su quest’idea che nasce il nome Treetops (cime degli alberi) e il loro primo album.

Demetra, prima traccia anche che dà il nome al disco, è una creatura ancestrale che si risveglia dopo un letargo secolare, trovandosi in un mondo, quello contemporaneo, che non riconosce più e in cui non riesce più a orientarsi tra rumori, inquinamento e indifferenza. I Treetops descrivono, quindi, in musica quest’avventura, raccontando man mano tutte le alienazioni che Demetra si trova davanti, come l’illusione di trovarsi a contatto con la natura solo attraverso la visione dei documentari (42” of Nature), lo spreco alimentare delle grandi catene di distribuzione (Harvest) o l’uso massivo della plastica (Neo Glass). Il futuro e il destino del pianeta sono solo nelle mani dell’uomo, Demetra sa che non può più nulla, ma decide di avere speranza negli umani e continuare a vegliare su di loro.

Con le radici ben piantate nella tradizione e le antenne puntate verso la scena contemporanea internazionale, i Treetops si fanno interpreti di una ricerca strumentale che gioca con leggerezza, consapevolezza e divertimento con il funk, il jazz, il rock, la musica scritta e l’improvvisazione. Tanto groove, tecnica precisa, sorprendenti improvvisazioni per questo settetto di giovanissimi “leoni” romani, tra i più promettenti talenti della nuova scena musicale italiana.

Tracklist

1 Demetra

2 Harvest

3 Helium

4 42’’ Of Nature

5 Waving Season

6 Neo Glass

7 Sirene

8 Cenere

9 Everywhere Is Nowhere

10 Letargo

11 Dearth

Formazione

Anna Bielli chitarra elettrica

Marcello Tirelli tastiere

Luca Libonati batteria

Simone Ndiaye basso elettrico

Andrea Spiridigliozzi chitarra elettrica

Eric Stefan Miele sax soprano

Daniel Ventura sax tenore

