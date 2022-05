Gli appuntamenti dell’ORT per il mese di Giugno 2022

L’estate parte e non si ferma: continuano i concerti nelle Ville medicee della

Toscana, e il cartellone si anima dei Gruppi da Camera dell’ORT con la nuova

edizione di Classica. Ma prima si presenta la Stagione 22/23

Con giugno l’ORT entra nel vivo del cartellone estivo, e al tempo stesso presenta a giornalisti e pubblico la nuova Stagione Concertistica 2022/23: l'appuntamento è per lunedì 6 giugno ore 12.00 al Teatro Verdi di Firenze con Daniele Rustioni che illustrerà il nuovo programma della stagione numero 42.

Nei giorni a seguire inizieranno le prove per il ciclo di concerti della rassegna Ville e Giardini incantati che ha debuttato a maggio. Tre sono le produzioni di giugno per un totale di dieci concerti che vedranno protagonisti alcune prime parti dell'ORT. Fanno da palcoscenico gli splendidi esterni delle Ville medicee di Artimino, Cerreto Guidi, Poggio a Caiano, La Petraia e di Poggio Imperiale a Firenze. Si parte il 9 e 11 giugno con il clarinettista Emilio Checchini solista nel Concerto K.622 di Mozart; sul podio il bresciano Pier Carlo Orizio, che chiude il concerto con la Sinfonia Classica di Proko’ev (il concerto replica il 10 giugno a Borgo San Lorenzo all’interno del cartellone di Passaggi Festival). Dal 17 al 21 giugno il primo violoncello Luca Provenzani si fa interprete del Concerto n.2 di Haydn, segue poi la Settima Sinfonia di Beethoven; sul podio il giovane direttore spagnolo Jaume Santonja. A

fine mese un altro binomio Haydn/Beethoven, questa volta con il primo violoncello Augusto Gasbarri alle prese con il Concerto n.1; poi la Sinfonia n.2 di Beethoven diretta dal ventiseienne Diego Ceretta, allievo di Gilberto Serembe, Daniele Agiman, Luciano Acocella e Daniele Gatti (dal 27 al 30 giugno).

Inizio concerti ore 21.30 (non è previsto intervallo); biglietti a partire da € 8,00 acquistabili alla Biglietteria del Teatro Verdi, nei punti vendita del circuito Box Office e Ticketone, e online su www.ticketone.it . Per i concerti alla Villa di Poggio Imperiale l’ingresso è gratuito su prenotazione: online su www.eventbrite.it oppure contattando l’ORT tel. 055 0681706 – teatro@orchestradellatoscana.it

Nel fitto cartellone estivo – che raccoglie ben 51 concerti fino a settembre tra orchestra e gruppi da camera distribuiti in 33 luoghi diversi in Toscana e oltre – si inserisce una trasferta fuori regione per l’Orchestra ospite il 4 e 5 giugno del 59° Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo. L’ORT propone nell'ambito del titolo del festival “Novecento Suite”, due pezzi fondamentali del primo 900: il Concerto in sol maggiore di Ravel con solista Federico Colli e la Sinfonia Classica di Prokof’ev. Sul podio Pier Carlo Orizio, direttore artistico del festival.

Ai concerti dell'Orchestra si uniscono poi gli appuntamenti dei Gruppi da Camera dell’ORT, primo fra tutti il ritorno di Classica, la rassegna musicale estiva organizzata dal Comune di Montaione in collaborazione con la Fondazione ORT, che dal 1995 invade i borghi di Gambassi Terme e Montaione. I primi due concerti (su 6 totali), la domenica all’ora del tramonto, vedono protagonisti nella suggestiva Pieve di Santa Maria a Chianni a Gambassi Terme, il trio pianoforte-viola-mezzosoprano (Irene Novi, Pierpaolo Ricci e Monica Benvenuti) in “Musica e Poesia tra ‘800 e ‘900” (19 giugno) e gli Ottoni

e Percussioni dellìORT in “Gli Ottoni al … Cinema” (26 giugno), un concerto all’insegna della

grande musica del Grande Schermo: Danny Elfman, Ennio Morricone, John Williams, Nicola Piovani, Nino Rota, Hans Zimmer arrangiati per l'occasione. Ma non finisce qua. Il Quintetto di Ottoni dell'ORT & Trio Jazz assieme alla voce di Mya Fracassini animeranno il Parco Pertini di Agliana (PT), il 25 giugno con una serata dedicata allìintramontabile musica di Lucio Battisti con “Mya canta Battisti”; il giorno seguente, 26 giugno, alla Villa Stonorov di Pistoia sarà il turno invece di Alessandro Riccio, accompagnato dall’Ensemble di archi e fiati dell'ORT, nello spettacolo da non perdere “Ti racconto Don Giovanni”. Musica classica e teatro, approccio serio e dissacrante, emozione e divertimento: uno dei capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart, il virtuosismo di un attore, un ensemble di dieci musicisti, la vicenda, le musiche, i sentimenti di un’opera simbolo della storia della musica.



CALENDARIO Orchestra / GIUGNO 2022

sabato 4 giugno 2022 | Brescia, Teatro Grande ore 20.00

domenica 5 giugno 2022 | Bergamo, Teatro Donizetti ore 20.00

59° Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo

www.orchestradellatoscana.it

Pier Carlo Orizio direttore

Emilio Checchini clarinetto

Orchestra della Toscana

MOZART Concerto per clarinetto e orchestra K.622

PROKOF ‘V Sinfonia n.1 op.25 Classica

Brescia Biglietti da €20,00 a €40,00 in vendita online su www.vivaticket.it e ogni giorno di concerto nella biglietteria del Teatro Grande. Info tel. 030293022 –

info@festivalpianistico.it

Bergamo Biglietti da €15,00 a €40,00 in vendita online su www.vivaticket.it presso la biglietteria del Teatro Donizetti. Info cel. 391 4619293 – info@festivalpianistico.it

lunedì 6 giugno 2022 | FireNze, Teatro Verdi ore 12.00

L’ORT presenta la 42° STAGIONE CONCERTISTICA 2022/2023

giovedì 9 giugno 2022 | Artimino, Villa medicea La Ferdinanda ore 21.30 Ville e Giardini incantati venerdì 10 giugno 2022 | Borgo San Lorenzo, Pieve di San Lorenzo ore 21.15 Passaggi Festival

sabato 11 giugno 2022 | Villa medicea di Cerreto Guidi ore 21.30 Ville e Giardini incantati

Pier Carlo Orizio direttore

Emilio Checchini clarinetto

Orchestra della Toscana

MOZART Concerto per clarinetto e orchestra K.622

PROKOF EV Sinfonia n.1 op.25 Classica

Ville e Giardini incantati Biglietto posto unico €10,00 – Soci Unicoop €8,00 (+commissioni a seconda del canale di acquisto) / in vendita alla Biglietteria del Teatro Verdi, nei

punti vendita del circuito Box Office e Ticketone, e online su www.ticketone.it – Info: tel. 055 212320 – teatro@orchestradellatoscana.it

Passaggi Festival Ingresso gratuito con prenotazione. È possibile prenotarsi a partire da martedì 10 maggio online su www.eventbrite.it oppure telefonicamente al numero tel.

055 0681726 – teatro@orchestradellatoscana.it

venerdì 17 giugno 2022 | Firenze, Villa medicea La Petraia ore 21.30

sabato 18 giugno 2022 | Firenze, Villa medicea di Poggio Imperiale ore 21.30

lunedì 20 giugno 2022 | Villa medicea di Poggio a Caiano ore 21.30

martedì 21 giugno 2022 | Villa medicea di Cerreto Guidi ore 21.30

Ville e Giardini incantati

Jaume Santonja direttore

Luca Provenzani violoncello

Orchestra della Toscana

HAYDN Concerto n.2 per violoncello e orchestra

BEETHOVEN Sinfonia n.7 op.92

Petraia, Poggio a Caiano, Cerreto Guidi Biglietto posto unico €10,00 – Soci Unicoop €8,00 (+commissioni a seconda del canale di acquisto) / in vendita alla Biglietteria del

Teatro Verdi, nei punti vendita del circuito Box Office e Ticketone, e online su www.ticketone.it – Info: tel. 055 212320 – teatro@orchestradellatoscana.it

Poggio Imperiale Ingresso gratuito con prenotazione. È possibile prenotarsi a partire da martedì 18 maggio online su www.eventbrite.it oppure telefonicamente al numero tel.

055 0681726 – teatro@orchestradellatoscana.it

lunedì 27 giugno 2022 | Villa medicea di Poggio a Caiano ore 21.30

martedì 28 giugno 2022 | Villa medicea di Cerreto Guidi ore 21.30

mercoledì 29 giugno 2022 | Firenze, Villa medicea di Poggio Imperiale ore 21.30

giovedì 30 giugno 2022 | Firenze, Villa medicea La Petraia ore 21.30

Ville e Giardini incantati

Diego Ceretta direttore

Augusto Gasbarri violoncello

Orchestra della Toscana

HAYDN Concerto n.1 per violoncello e orchestra

BEETHOVEN Sinfonia n.2 op.36

Petraia, Poggio a Caiano, Cerreto Guidi Biglietto posto unico €10,00 – Soci Unicoop €8,00 (+commissioni a seconda del canale di acquisto) / in vendita alla Biglietteria del

Teatro Verdi, nei punti vendita del circuito Box Office e Ticketone, e online su www.ticketone.it – Info: tel. 055 212320 – teatro@orchestradellatoscana.it

Poggio Imperiale Ingresso gratuito con prenotazione. È possibile prenotarsi a partire da martedì 18 maggio online su www.eventbrite.it oppure telefonicamente al numero tel.

055 0681726 – teatro@orchestradellatoscana.it

CALENDARIO Gruppi da Camera / GIUGNO 2022

domenica 19 giugno 2022 | Gambassi Terme, Pieve di Santa Maria a Chianni ore 18.00Classica 2022

MUSICA E POESIA TRA '800 E '900

Monica Benvenuti mezzosoprano

Irene Novi pianoforte

Pierpaolo Ricci viola

musiche di Frank Bridge, Johannes Brahms

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Info Comune di Montaione tel. 0571 699267 – cultura@comune.montaione.fi.it

www.orchestradellatoscana.it

sabato 25 giugno 2022 | Agliana (PT), Parco Pertini ore 21.30

MYA CANTA BATTISTI

Quintetto di Ottoni dell’ORT & Trio Jazz

Mya Fracassini voce

musiche di Lucio Battisti

arrangiamenti di Gianpaolo Mazzoli

evento in collaborazione con la FTS

Info Biglietti Comune di Agliana (PT) tel. 0574 6781 urp@comune.agliana.pt.it – Fondazione Toscana Spettacolo www.toscanaspettacolo.it

domenica 26 giugno 2022 | Gambassi Terme, Pieve di Santa Maria a Chianni ore 18.00

Classica 2022

GLI OTTONI AL … CINEMA

Ottoni e percussioni dell'ORT

musiche di Elfman, Morricone, Williams, Piovani, Zimmer

arrangiamenti di Donato De Sena

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Info Comune di Montaione tel. 0571 699267 – cultura@comune.montaione.fi.it

domenica 26 giugno 2022 | Gambassi Terme, Pieve di Santa Maria a Chianni ore 18.00

L’Antidoto

TI RACCONTO DON GIOVANNI

Alessandro Riccio attore

Ensemble di archi e fiati dell’ORT

spettacolo ideato e scritto da Alessandro Riccio

musiche di Wolfgang Amadeus Mozart

arrangiamento per dieci strumenti di Francesco Oliveto

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Info Associazione Teatrale Pistoiese www.teatridipistoia.it