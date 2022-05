22° Edizione del “Future Film Festival”

Il Future Film Festival è lieto di annunciare le date della sua 22esima edizione che si terrà a Bologna dal 21 al 25 settembre 2022 e a Modena dal 30 settembre al 2 ottobre 2022.

La prima manifestazione internazionale Made in Italy dedicata al cinema d’animazione, effetti visivi, realtà virtuale e realtà aumentata, gaming e media arts che riunisce arte, industria e nuove tecnologie promossa ed organizzata, in collaborazione con l’Associazione amici del Future Film Festival, dalla Cooperativa DOC Servizi e dalla Rete DOC, avrà come tema dell’edizione 22/2022 retro futuro, quel modo speciale del cinema di raccontare, prevedere e immaginare gli avvenimenti a venire.

Fil rouge sarà quindi il futuro visto dal passato e la capacità dei creator di trasformare l’immaginazione in realtà in un 2022 carico di anniversari quali ad esempio i 45 anni di Star Wars, i 25 di Men in Black e i 40 di ET, l’extraterrestre e Blade Runner, fulgidi esempi di come il cinema abbia raccontato il futuro lasciando un netto segno dell’immaginario popolare degli anni a venire grazie ai suoi tanti visionari, registi, scrittori e artisti.

«In un momento in cui le sale cinematografiche chiudono e il settore è in forte crisi, investire sul Festival è per noi indispensabile per sostenere le competenze e la cultura del settore» dichiara Demetrio Chiappa, presidente Doc Servizi.

Sulla scelta del tema la direttrice e co-fondatrice del festival, Giulietta Fara, dice: «Il Future Film Festival nasce a Bologna alle soglie del 2000, anno emblematico di un futuro imminente e lontanissimo allo stesso tempo, che Kubrick già alla fine degli anni Sessanta raccontava con un visionario messaggio: “Il fatto terribile riguardo all’universo non è la sua ostilità ma al contrario la sua indifferenza. Per quanto sia vasto il buio là fuori noi dovremo sempre supplire con la nostra piccola luce”. (Stanley Kubrick, 1969). La piccola luce è la fantasia, l’immaginazione, la creazione di mondi fantastici che nulla hanno a che vedere con il qui ed ora. Il futuro è quindi il grande ignoto, un momento di ripensamento della figura dell’uomo nell’universo, in una scala cosmica. »

E con l’annuncio delle date, la manifestazione apre i bandi di iscrizione ai concorsi per le seguenti categorie internazionali: lungometraggi d’animazione, lungometraggi con effetti visivi, cortometraggi d’animazione, serie, new frontiers e effetti visivi italiani. Si possono iscrivere cortometraggi, lungometraggi, serie, contenuti per AR/VR, mixed media, effetti visivi italiani, realizzati negli ultimi due anni. La deadline per inviare i lavori è il 15 luglio 2022.

Per iscriversi www.futurefilmfestival.it e per qualsiasi domanda in merito rivolgersi all’indirizzo: apply@futurefilmfestival.com

«Il Future Film Festival intende ospitare tutte le forme artistiche legate all’animazione e alle sperimentazioni linguistiche dei nuovi media, senza distinzioni o esclusioni di alcun artista proveniente da alcun paese. – spiega Giulietta Fara – Riteniamo l’arte un potente mezzo di unione e pacificazione dei popoli, e dunque un valore da sempre del Festival quello di presentare opere provenienti da tutto il mondo. »

Sul fronte dell’attualità il FFF sarà gemellato al Linoleum Festival di Kyev, che si svolgerà poco prima, ovvero dal 7 all’11 settembre 2022, tramite uno scambio di programmazione di animazione italiana e ucraina e un sostegno economico. Infatti il Linoleum Festival ha confermato che, date le ingenti somme stanziate per le spese militari del paese, sono stati sottratti tutti i fondi alle attività culturali con conseguenti insormontabili difficoltà per realtà come i festival.

Contestualmente il Future Film Festival ospiterà una conferenza sulla storia dell’animazione ucraina a cura del giovane studioso francese Frédéric Monteil, curatore della rivista L’Arène d’Airain, durante la quale verranno proiettate opere d’archivio, in accordo con Ukranimafilm, Kievnauchfilm e con la National Cinémathèque of Ukraine.

Tra i consueti partner del Festival il Comune di Bologna, il Comune di Modena e la Regione Emilia-Romagna.

Future Film Festival ad oggi ha il sostegno dei partner privati BPER Banca e Zero Motorcycles.

Future Film Festival

Il Future Film Festival, il primo festival italiano dedicato ai film d’animazione, VFX e alle media arts, è un evento annuale che riunisce arte, industria e nuove tecnologie. Dal 1999, il FFF ispira e scuote il mondo al ritmo dell’animazione evidenziando il dinamismo creativo e la ricchezza che questo settore rappresenta. Dalle presentazioni esclusive delle ultime opere animate alle dimostrazioni delle tendenze più recenti e future, passando per incontri con registi esperti e talenti emergenti, il FFF è una celebrazione delle emozioni che si svolge in un luogo di grande bellezza: l’Emilia-Romagna. Il Festival vuole essere un luogo di ispirazione, creatività, scambio di idee, innovazione, comunicazione per proiettare l’audience anche verso un universo oltre i confini della realtà attualmente conosciuta; un luogo in grado di intercettare e soddisfare le esigenze dell’intera comunità appassionata ed impegnata nella realizzazione di prodotti di animazione e visual effects.

Il FFF rappresenta da sempre uno degli eventi cinematografici e di visual arts di riferimento a livello nazionale e internazionale.

Il nuovo progetto del Future Film Festival è triennale ed è promosso ed organizzato, in collaborazione con l’Associazione amici del Future Film Festival, dalla Cooperativa DOC Servizi e dalla sua Area Doc Games, Comics and Cartoons.

Doc Servizi e Rete Doc

Fondata da 9 artisti nel 1990 a Verona, Doc Servizi nasce come cooperativa di produzione e lavoro finalizzata a supportare e valorizzare i professionisti del campo della musica, dell’arte e dello spettacolo. Oggi, a 32 anni di distanza, è la cooperativa di spettacolo più grande d’Italia.

Il successo e la versatilità del modello Doc ha portato nel tempo alla gemmazione di altre cooperative oggi riunite nella rete di imprese Doc. Con oltre 8.000 soci, 34 uffici in Italia e 1 all’estero, a Parigi, un fatturato aggregato di 71 milioni di euro nel 2019, la Rete Doc si configura come il più grande network cooperativo italiano di professionisti dei settori musica, spettacolo, cultura e creatività.

BPER BANCA

BPER è la capogruppo del Gruppo BPER Banca, che raccoglie due banche territoriali (BPER Banca e Banco di Sardegna) per oltre 1.700 filiali a presidio della quasi totalità delle regioni italiane, con circa 18 mila dipendenti e oltre 4 milioni di clienti.

Terzo Gruppo bancario nazionale per raccolta globale e numero di sportelli, comprende, oltre agli Istituti di credito, anche numerose società prodotto e strumentali. La struttura distributiva di BPER Banca sulla penisola comprende oggi 9 Direzioni Territoriali per oltre 1.400 filiali.

BPER Banca opera attraverso società partecipate o joint venture in tutti i principali segmenti di mercato (corporate & investment banking, wealth management & insurance, leasing, factoring e credito al consumo) ed è in grado di offrire, grazie a una solida rete di partecipazioni e partnership, un’assistenza qualificata ai propri clienti su tutti i principali mercati internazionali.

Zero Motorcycles

Zero Motorcycles rappresenta l’innovazione costante applicata al mondo del motociclo. Combinando le migliori caratteristiche delle due ruote tradizionali con la tecnologia più sofisticata e all’avanguardia, il brand californiano produce moto elettriche ad alte prestazioni, leggere, potenti e veloci.

Concepita come un’idea ambiziosa in un garage di Santa Cruz, Zero Motorcycles è cresciuta fino a diventare in breve tempo un’azienda motociclistica di fama internazionale. Il risultato di questa trasformazione è una gamma completa di moto rivoluzionarie, che soddisfano pienamente le aspettative dei motociclisti più esigenti che desiderano abbracciare un nuovo concetto di mobilità.

Biglietti:

E’ possibile sostenere il festival con tariffe early bird valide fino al 31 luglio 2022.

Per info info@futurefilmfestival.it