Alexanderplatz Jazz Club, Cettina Donato & Zoe Pia in concerto

CETTINA DONATO & ZOE PIA

Zoe Pia (clarinetto e launeddas)

Cettina Donato (pianoforte)

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, giovedì 12 maggio, con Cettina Donato & Zoe Pia. Sardegna e Sicilia, le due grandi isole del Mediterraneo, si incontrano nel dialogo sonoro in un progetto esclusivo che le unisce in nome dell’eleganza e dell’incanto, con le composizioni della pianista, compositrice e direttrice d’orchestra Cettina Donato e della clarinettista, launeddista e compositrice Zoe Pia. Le due artiste si muoveranno insieme tra terra, acqua, vento e fuoco percorrendo vie ancestrali, tanto emozionanti quanto radicalmente magiche, tra identità e radici, storia e poesia.Cettina Donato, messinese di nascita con una vita artistica a metà strada fra gli Stati Uniti e l’Italia, docente di jazz in diversi Conservatori italiani, ha ricoperto il ruolo di International President del Women of Jazz del South Florida. E’ stata premiata con il Carla Bley Award come miglior allieva di Jazz Composition del Berklee College of Music. Cettina Donato è un’artista del Jazz Revelation Record del Berklee College of Music, essendo stata selezionata con il suo quintetto composto da alcuni tra i più talentuosi studenti di Berklee per incidere il nuovo disco del Jazz Revelation Records intitolato “Octave”. Ha diretto diverse orchestre italiane, mentre a Boston ha fondato big band a suo nome con musicisti provenienti dai cinque continenti. Nella sua carriera ha collaborato con importanti solisti del panorama jazz nazionale e internazionale.Zoe Pia, il suo percorso accademico e professionale si è tessuto tra la musica classica e il jazz, passando per la composizione e la sperimentazione. Compie un importante viaggio a ritroso

nella memoria storica della sua terra e il percorso musicale celebra un incontro tra il passato nuragico e le stratificazioni successive con il suo album Shardana, in cui il sacro e il profano si mescolano. E’stata ospite di numerosi jazz festivals in Italia e all’estero, recentemente ha fatto parte della Fire Orchestra di Mats Gustafsson. Oltre il clarinetto, spiccano Is launeddas in una versione totalmente personale che si interfacciano con l’elettronica nell’esplorazione di dimensioni sonore autentiche. Dal 2018 è ideatrice e Direttrice Artistica del Pedras et Sonus Jazz Festival, in Sardegna, partner di Time in Jazz Berchidda.

