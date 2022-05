Alexanderplatz Jazz Club, DASA Quartet in concerto

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, mercoledì 4 maggio, DASA Quartet che nasce dal quintetto che ha operato sulla scena jazz romana per diversi anni, esibendosi in concerto e realizzando tre album di brani originali. La formazione si avvale di Roberto Aversano ai sassofoni, Antonio Ricciardi al pianoforte e tastiere, Carlo Ligi al basso, Sauro Giovannetti alla batteria. Anche con questo nuovo quartetto la proposta musicale si basa ,come già in passato, su composizioni originali caratterizzate da grande varietà stilistica e ricerca musicale, completando il repertorio live con brani di vari artisti quali Joshua Redman, Tom Harrell, Freddie Hubbard ed altri. L’ intento è offrire un’ alternanza di sensazioni che possano interessare chi ascolta.

L’ALEXANDERPLATZ E’ SANIFICATO CON TECNOLOGIA ACTIVEPURE 24 ORE SU 24

Info e prenotazioni: 0686781296 (Dopo le 18)

349 977 0309 (WhatsApp)

prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

www.alexanderplatzjazz.com

Mercoledì 4 maggio 2022 ore 21,00

DASA QUARTET

Roberto Aversano, sassofoni

Antonio Ricciardi, pianoforte e tastiere

Carlo Ligi, basso

Sauro Giovannetti, batteria