Alexanderplatz Jazz Club, Lucia Filaci Quartet

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, mercoledì 18 maggio, Lucia Filaci Quartet,che presenterà un’anteprima di “A Tu per Tu”, il suo nuovo disco contenente brani originali figli della fertilità compositiva della cantante unitamente ad alcuni standard appartenenti alla sconfinata tradizione jazzistica. Fra questi spicca “Serenade to Sweden”, pietra miliare autografata dall’immenso Duke Ellington, (ri)letta in una versione sorprendente anche per l’utilizzo della vocalità lirica. Ovviamente, il fulcro dell’intero lavoro discografico è proprio la voce. Cantante che si muove fra jazz e lirica, Lucia Filaci ha concepito il suo album sfruttando le svariate possibilità della voce, utilizzandola sia come mezzo espressivo attraverso i testi dei suoi brani originali, sia come strumento specificamente tecnico spaziando dalla vocalità jazz (senza tralasciare l’uso dello scat) all’impostazione lirica della voce, fra virtuosismi e intenso lirismo. In “A Tu per Tu” il reale punto nodale è rappresentato dal mood sempre presente del jazz più incline alla tradizione, dando dunque vita a un disco intriso di blues e swing, fino a trasmigrare verso l’afro-cuban jazz e il latin jazz brasiliano. Il tutto impreziosito dagli arrangiamenti farina del sacco di Lucia Filaci, Andrea Beneventano, Dario Rosciglione, Gegè Munari, Fabrizio Aiello e Antonello Paliotti. Proprio la sezione ritmica formata da Andrea Beneventano al pianoforte, Dario Rosciglione al contrabbasso e Gegè Munari rappresenta il fiore all’occhiello dell’intero lavoro discografico, trattandosi di tre nomi altisonanti del jazz nazionale e internazionale, tre formidabili jazzisti che annoverano un curriculum di assoluto prestigio costruito nel corso degli anni della loro brillante carriera. Inoltre, in “A Tu per Tu”, spicca la presenza del quartetto vocale LulùSwing Quartet (una sorta di omaggio al Quartetto Cetra) che, insieme ad altri talentuosi musicisti ospiti come Vittorio Cuculo, Fabrizio Aiello, Juan Carlos Albelo e Monica Tenev, arricchiscono il nuovo album della cantante e compositrice Lucia Filaci.

Lucia Filaci Quartet

Lucia Filaci – voce

Andrea Beneventano – pianoforte

Dario Rosciglione – contrabbasso

Gegè Munari – batteria

