“Bad Thoughts” il singolo di Marika

È in radio “Bad Thoughts” il singolo d’esordio di Marika disponibile in digitale (Incisi Records), brano profondo, con sonorità pop, scritto con Simone Cerratti e prodotto da Manuel Guaglianone.

«”Bad Thoughts”, nel suo significato letterale, parla dei cattivi pensieri – dice Marika – quelli che ci vengono a fare visita quando il periodo non è dei migliori, quando abbiamo finito i colori e ci rimane solo quello più oscuro. Il nero, che sembra abbracciarci in un vortice che ci scuote così tanto da renderci quasi ubriachi e ancor più distanti dal trovare la luce. Racconta del buio, di rimorsi, di parole non dette al momento giusto, della terra che sembra sgretolarsi sotto i nostri piedi, della fissità dei giorni, nel loro ripetersi incessante. Ma alla fine si sa, ogni temporale finisce, anche il più cupo. La terra smette di tremare, il cielo si ferma e si spera che domani esca finalmente il sole.»

Sono Marika, ho 23 anni e sembrerà banale, ma la musica nel mio quasi quarto di secolo, non mi ha mai lasciata un giorno da sola. Non ho ricordi in cui lei non sia stata presente, accanto a me. Sogno di viaggiare con lei e fare, insieme, un sacco di strada, ma se così non dovesse essere, continuerò a gustarmi la purezza dei nostri sguardi invisibili e a rimboccarmi sotto il calore dell’intimità dei nostri momenti.

