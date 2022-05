Casina di Raffaello, le attività per bambini dal 1° al 12 giugno

A Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, si respira già aria di estate ed oltre alle attività già in calendario, fervono anche i preparativi per i nuovi centri estivi, al via dal prossimo 13 giugno.

Dal 1° al 12 giugno, dal martedì alla domenica, tante nuove attività ludico-educative sono pronte per accogliere i piccoli visitatori desiderosi di giocare insieme e di imparare divertendosi, in serenità e sicurezza.

Per i bimbi dai 24 ai 36 mesi sono stati pensati specifici laboratori: ogni sabato e domenica i più piccoli potranno esprimersi sperimentando materiali e tecniche creative con l’affettuosa collaborazione dei genitori.

Dal martedì alla domenica, i bambini dai 3 ai 5 anni si divertiranno invece a creare dei libretti illustrati sul mondo degli alberi o ad inventare nuove storie ispirati dai libri di fiabe, o ancora a comporre fantasiosi paesaggi con i “giochi visivi” inventati da Munari. Infine, i bambini dai 6 agli 11 anni potranno scatenarsi nella caccia all’arcobaleno nascosto dai folletti nel parco, oppure a comporre la propria collezione con i piccoli tesori della natura che troveranno passeggiando nel verde del parco o a creare su carta un’opera di street art.

La prenotazione alle attività ed il relativo pagamento online sono obbligatori telefonando al call center 060608. La partecipazione a ciascun laboratorio è di 7€ a bambino.

Tra le novità del mese, si segnala che domenica 5 e domenica 12 giugno alle ore 16.30 le famiglie con bambini e ragazzi tra gli 8 e i 14 anni potranno partecipare ad una speciale Caccia al tesoro digitale che si svolgerà all’interno di Villa Borghese. Oltre che oasi verde nel cuore della città, il parco ospita anche diversi musei e altre strutture che dedicano parte della loro offerta culturale e ludica alle famiglie. La caccia al tesoro digitale, con i suoi percorsi tematici Arte e creatività e Natura e gioco, consentirà ai partecipanti di conoscere queste diverse realtà. Attraverso un percorso a tappe, con partenza da Casina di Raffaello, e seguendo le indicazioni audio e testuali postate dagli organizzatori su Facebook, corredate anche da immagini e link alle singole strutture coinvolte nelle varie tappe, i partecipanti potranno scoprire in modo interattivo la storia della Villa e le opportunità offerte dal parco per trascorrere una giornata a misura di bambino e adolescente.

Tutte le attività in presenza sono organizzate nel rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Info e dettagli su programma, costi e orari sono consultabili sul sito www.casinadiraffaello.it e sulle relative pagine social.

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ DAL 1° AL 12 GIUGNO

PER BAMBINI DAI 24 AI 36 mesi accompagnati da 1 genitore

Sabato e domenica alle 16.30

Vuoto o pieno

I bambini tra i 2 e i 3 anni si divertono a svuotare e riempire di continuo cassetti, barattoli e scatole o a versare l’acqua da un bicchiere all’altro dopo averci giocato. In questo modo, allenano il coordinamento, la concentrazione e la manualità. In questo laboratorio, bambini e adulti giocheranno insieme con diversi materiali e strumenti, per far viaggiare oggetti, polveri e liquidi da un contenitore all’altro, senza paura di sporcare e disordinare!

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ bambino + adulto. Max 5 bambini + 5 adulti

PER BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI

Martedì alle 16.00 e giovedì alle 17.15

Per fare un albero

Casina di Raffaello, immersa nel verde di Villa Borghese, è circondata da tanti alberi e piante diversi. Passeggiando nella villa, i bambini potranno osservare chiome vaporose, tronchi sottili e radici ingombranti da cui prendere spunto per creare in laboratorio un libretto illustrato sugli alberi e le loro parti. Ogni bambino potrà partecipare al laboratorio insieme a un adulto.

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ intero. Max 8 bambini

Martedì alle 17.15 e giovedì alle 16.00

Più e meno

Ispirati dal “gioco visivo” Più e meno di Bruno Munari e Giovanni Belgrano (Corraini Edizioni), i bambini saranno stimolati nella loro creatività sfruttando le immagini su fondi trasparenti che consentono sovrapposizioni e scomposizioni sempre più complesse. Sovrapponendo immagini di alberi, si compone un bosco; sovrapponendo al bosco il disegno della pioggia o del sole o della luna, o quello del volo di uccelli, o di un cane che passa, si modifica a piacere e di continuo l’immagine finale!

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ intero. Max 8 bambini

Sabato alle 15.00 e domenica alle ore 17.00

Palazzo pazzo

In ogni condominio si può trovare l’abitante tranquillo e silenzioso o che dorme sempre, così come quello canterino o che cucina a tutte le ore. In questo laboratorio, ci divertiremo a inventare un palazzo abitato da strani personaggi.

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ intero. Max 8 bambini

Sabato alle 17.00 e domenica alle 15.00

Fiabla-bla

Ispirati dal libro Fiabla-bla di Fausta Orecchio con le illustrazioni di Olivier Douzou (Orecchio Acerbo editore) i bambini inventeranno storie e personaggi attraverso le infinite combinazioni che possono nascere da 12 semplici forme colorate (corona, cerchio, rettangolo, ecc).

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ intero. Max 8 bambini

PER BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI

Martedì alle 16.00 e giovedì alle 17.15

La scatola dei tesori

Come nasce una collezione? Prima di tutto osservando e incuriosendosi e poi raccogliendo! Anche mentre si passeggia e si gioca al parco si possono scoprire tanti piccoli tesori della natura da collezionare. Durante questo laboratorio, ogni bambino potrà costruire la propria scatola per custodire i preziosi tesori scovati a Villa Borghese!

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ intero. Max 10 bambini

Martedì alle 17.15 e Giovedì alle 16.00

Pagine creative

Dopo la lettura animata di un classico di Bruno Munari, ogni bambino costruirà un libretto ispirato ai prelibri munariani: pagine senza parole, fatte di diversi materiali, lavorate con forbici, colla, bucatrici e pennarelli e rilegate con un filo colorato per inventare ogni giorno storie nuove e fantasiose.

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ intero. Max 10 bambini

Sabato alle 15.00 e domenica alle 17.30

Un murales di carta

Anziché imbrattare le pareti con tag ed enormi disegni colorati da bombolette spray, giocheremo a comporre un piccolo graffito sulla carta creando stencil per inventare forme nuove e usando pennarelli neri per firmare la nostra prima opera di street art.

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ intero. Max 10 bambini

Sabato alle 17.30 e domenica alle 15.00

Un parco su misura

Alcuni misteriosi folletti hanno nascosto un arcobaleno nel parco: ai bambini il compito di ritrovarlo! Dovranno seguire precise indicazioni e prendere le misure…con mani, piedi e braccia, per coprire dove è stato nascosto!

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ intero. Max 10 bambini

Domenica 5 e domenica 12 giugno alle 16.30

Progetto speciale: CACCIA AL TESORO DIGITALE

Per famiglie con bambini e ragazzi tra gli 8 e i 14 anni

La Caccia al tesoro digitale, con i percorsi tematici Arte e creatività e Natura e gioco, permetterà a tutti i partecipanti di conoscere le diverse realtà presenti in Villa Borghese come i vari musei e le altre strutture che dedicano parte della loro offerta culturale e ludica alle famiglie: una rete di cui fa parte anche Casina di Raffaello. Attraverso un percorso a tappe e seguendo le indicazioni audio e testuali postate dagli organizzatori su Facebook, corredate anche da immagini e link alle singole strutture coinvolte nelle varie tappe, i partecipanti potranno scoprire in modo interattivo la storia della Villa e le opportunità offerte dal parco per trascorrere una giornata a misura di bambino e adolescente.

Appuntamento: davanti Casina di Raffaello. Durata: 90 minuti. Costo: 8€ a partecipante, sia bambini che adulti; 14€ per 2 bambini iscritti insieme. Previsti sconti per lo stesso nucleo familiare (2 genitori+1 figlio: 22,50€; 2 figli+1 genitore: 22,50€; 2 genitori+2 figli: 28€). Gratuità per portatori di handicap e loro accompagnatore. Max partecipanti: 10-15 persone (adulti, bambini e ragazzi)

CASINA DI RAFFAELLO

Via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

Orario di apertura al pubblico

Martedì e giovedì: ore 14.00-18.30; Mercoledì e venerdì: ore 09.00-16.30;

Sabato e domenica: ore 14.30-19.00

Chiusura: tutti i lunedì. Apertura straordinaria: giovedì 2 giugno ore 14.00-18.30.

Costi dei laboratori: 7€ a bambino

La prenotazione e il pagamento online sono obbligatori chiamando il call center 060608.

www.casinadiraffaello.it

Facebook: @Casina di Raffaello-LudotecaaVillaBorghese – Instagram: @casinadiraffaello