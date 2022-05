Castello di Lunghezza, il Fantastico mondo del Fantastico

Se Cenerentola tenesse a battesimo Mirabel? Al Fantastico mondo del Fantastico tutto può succedere e per l’occasione speciale la bella principessa e la matrigna stringeranno un patto di pace per dare il buon esempio a tutti i bambini.

Un pizzico di magia, una ricca dose di fantasia e … l’Encanto è fatto! Si gioca un po’ con le parole al Fantastico Mondo del Fantastico, il regno della fantasia situato presso il Castello di Lunghezza in via della Tenuta di Torrenova, dove domenica 15 maggio sarà presentato un nuovo personaggio: l’amatissima Mirabel , ispirata proprio alla protagonista della pellicola premiata con l’Oscar come miglior film d’animazione. A tenerla a battesimo sarà un personaggio celebrato dalle bambine di tutti i tempi, ovvero Cenerentola. Per l’occasione speciale la celebre principessa dalla scarpetta di cristallo e la perfida matrigna stringeranno un patto di pace proprio per dare il buon esempio a grandi e piccini e spiegare che ciò che conta nella vita reale e non, prima di tutto, è l’amore. Una giornata ricca di appuntamenti con tante altre protagoniste delle fiabe e dei cartoon e un piccolo esercito di supereroi, che sarà possibile incontrare da vicino nei vari spettacoli messi in scena in ogni angolo del bellissimo giardino che circonda le antiche mura, tra piante secolari e coloratissime aiuole colorate. A caratterizzare il pomeriggio, oltre a Mirabel, sarà proprio la dolce Cenerentola che scenderà dalla sua sontuosa carrozza per invitare i bambini a dare sfogo alla loro creatività. A tutti coloro che si cimenteranno nel disegnare originali scarpette, che potrebbero un giorno calzare il suo delicato piedino, lei stessa donerà degli inviti sconto per assistere allo spettacolo in suo onore previsto dal 28 al 29 maggio al Teatro Ghione, “Cenerentola, l’incanto di una notte”, scritto da Chiara Alivernini per la regia di Giuseppe Brancato e con Elisa Forte, Cristiano D’Alterio, Jessica Ferro, Giorgia Paolini, Serena Olmi e tanti altri, insieme agli allievi della scuola Gli Incompleti. Un viaggio alla scoperta di una tra le favole più amate di sempre.