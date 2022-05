Chi prima arriva, meglio si abbona!

Il Martinitt arriva per primo e… premia il pubblico.

La stagione 2022-2023 è pronta a tempi di record.

E fino al 20 giugno ci sono gli Early Bird Specials:

abbonamenti fissi o liberi a prezzi eccezionali.

Le risate della locandina attuale, ormai agli sgoccioli, non sono ancora finite, i cancelli dell’Arena Milano Est non si sono ancora ufficialmente aperti (ma le vendite si), eppure la programmazione indoor 2022-2023 –dal titolo promettente Tutto Può Succedere- non solo è pronta, ma addirittura già in promozione. Al tempio milanese della comicità piace battere tutti sul tempo e invita vecchi e nuovi fedelissimi a fare lo stesso con un grande regalo di primavera. Due formule di abbonamento in super-offerta per un solo mese: 12 spettacoli a 100 euro (Ciclamino) e 120 euro (Primula).

Lo sfondo verde prato, fiori ed erbe aromatiche che erompono da prese elettriche, a simboleggiare tutto il bello che può nascere dall’energia, nello specifico quella della creatività.

La locandina della nuova programmazione indoor del Teatro Martinitt -in calendario da fine settembre 2022 a inizio giugno 2023, ma incredibilmente già fatta e finita- è una variopinta fioritura di primavera, che sboccia precoce, e prima di tutte le altre, per preannunciare, con il largo anticipo che l’entusiasmo impone, una lunga stagione a venire, fatta di allegria, positività ed energia pura.

Si, perché, dopo anni due per tutti difficili e incerti, ora… TUTTO PUO’ SUCCEDERE.

Si chiama proprio così la stagione 2022-2023 -colma di commedie, stand-up, comic show e special event- e mai titolo fu più emblematico e promettente.

Infatti, qualcosa di grande è già successo: il Martinitt ha deciso di premiare gli abbonati, vecchi e nuovi, con un’offerta di primavera dedicata a chi sa guardar lontano.

Sono sbocciati due abbonamenti speciali, a tariffe super-convenienti.

Ciclamino – abbonamento libero a 12 spettacoli: 120 euro.

Primula – abbonamento fisso a 12 spettacoli: 100 euro.

La stagione 2022-2023 può essere consultata qui: http://www.teatromartinitt.it/teatro/archivio/stagione-prosa-2022-2023.

Ma non c’è da pensarci troppo: la promozione è valida solo fino al 20 giugno!

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti online o direttamente in biglietteria.

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano – Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it.

Orari biglietteria: lunedì-sabato 10.30-21, domenica 14/21. Parcheggio interno gratuito.