FOG 2022 – Sinfonici Amori Eterni con la Haydn Orchestra di Amburgo

Martedì 24 maggio 2022, alle ore 21.00, la Chiesa dei Santi Michele e Gaetano (Piazza Antinori 1 – Firenze) ospiterà il concerto della Haydn Orchester di Amburgo.

Si tratta di una formazione sinfonica costituita da non professionisti, una tra le prime del nord della Germania, che esegue musica colta ad alti livelli.

La direzione è affidata al maestro Rida Murtada, coadiuvato dai colleghi Gisela Jahn e Gerd Müller-Lorenz. Il maestro Murtada è stato il primo direttore di origine araba a dirigere in terra israeliana, a Tel Aviv, nel 2000; dal 2001 al 2003 è stato docente di Direzione d’Opera presso l’Università di Brema; dal 2003 è direttore artistico di questa Orchestra e insegna Musica da Camera all’Università di Oldenburg.

Per l’esibizione fiorentina la Haydn Orchester si cimenterà nell’esecuzione di grandi pagine sinfoniche legate dalla tematica dell’Amore eterno, in tutte le sue sfaccettature, dal Barocco al Decadentismo, passando per il Classicismo viennese.

Aprirà il programma la Cantata 147 di Johann Sebastian Bach, con la celebre sezione corale Jesus bleibet meine Freude, composta dal maestro tedesco nel 1723, dal tono solenne che esprime l’amore per l’eterna gioia dell’anima e del corpo donateci da Cristo, quale linfa vitale contro le sofferenze umane.

A Bach segue Richard Wagner. Del vate di Bayreuth l’Orchestra esegue l’Idillio di Sigfrido, scritto da Richard nel 1870, a Tribschen, quale “regalo sinfonico di compleanno alla sua Cosima”, a seguito della nascita del loro figlio Sigfrido. Una dichiarazione d’amore alla giovane moglie e al loro, tanto atteso, piccolo figlio Sigfrido.

Dal tardo romanticismo wagneriamo torniamo al Classicismo viennese, con l’esecuzione del Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 in Sol Maggiore op. 58 di Ludwig van Beethoven. Pianoforte solista Mathias Weber.

Conclude la serata fiorentina la Sinfonia n. 2 in Re Maggiore op. 73 del maggior compositore di Amburgo, Johannes Brahms, scritta nel 1877, durante un soggiorno sulle Alpi austriache, articolata in quattro movimenti che mettono in luce l’amore di Brhams per la quiete, la pace, la gioia pastorali, con l’affiorare, qua e là, di episodi malinconici e passionali.

Ingresso libero e gratuito.