Concita De Gregorio presenta al Teatro Kismet “Lettera a una ragazza del futuro”

Concita De Gregorio ospite al Teatro Kismet di Bari per una speciale lettura musicale. L’opificio delle Arti ospita mercoledì 25 maggio alle ore 19 la presentazione del libro Lettera a una ragazza del futuro (Feltrinelli Editore).

L’incontro, inserito nella programmazione della 25a edizione del festival Maggio all’infanzia, è curato da Teresa Ludovico. Concita De Gregorio scrive una lettera alla sé stessa del passato e alle ragazze che diventeranno donne. Le sue parole sono un filo potente e prezioso che unisce le generazioni. Concita sa che i consigli, di solito, restano inascoltati e che si impara solo dall’esperienza così, in questa Lettera a una ragazza del futuro, parla innanzitutto a se stessa, alla ragazza che è stata nel passato. Sii gentile, dice. Appassionata e gentile. Ribellati, ma scegli tu a che cosa. Ignora le convenzioni e l’arroganza. Resta intatta e diventa tu stessa il mondo che vorresti. Non avere paura di avere paura. Piangi ogni volta che puoi. E poi ridi, ogni volta che puoi. Impara a dire grazie e scusa (ma ricorda che grazie vale cento volte dire scusa). Non importa se dimenticherai queste parole, quando tra molti anni le ritroverai, magari per caso, ti accorgerai di averle conservate da qualche parte dentro di te.

L’incontro sarà arricchito dagli interventi musicali della cantautrice Erica Mou. Dialoga con l’autrice la giornalista e sceneggiatrice Antonella Gaeta. Evento a ingresso libero, per informazioni si può chiamare il numero 335 805 22 11.

Il festival Maggio all’infanzia è organizzato da Fondazione SAT in collaborazione con Teatri di Bari, Italiafestival, EFA – European Festivals Association (nell’ambito del progetto Effe Label), il Garante dei minori della Regione Puglia e le Nuvole/Casa del Contemporaneo (che cura l’edizione campana del Maggio all’Infanzia con la rassegna di teatro fatto in classe, già in corso fino al 12 maggio, al Teatro dei Piccoli di Napoli). La rassegna, da 25 anni sostenuta dalla Regione Puglia, vede anche il contributo dei Comuni di Bari e Monopoli.

Il programma aggiornato del festival è sempre disponibile sul sito www.maggioallinfanzia.it.