“Concorso Internazionale Claudio Scimone – 2022”

Nasce la Nuova Edizione del Concorso Internazionale Claudio Scimone promossa dal Comitato Concorso Internazionale Claudio Scimone, con lo scopo di continuare il pensiero del fondatore dei I Solisti Veneti, ambasciatore della musica nel mondo, da sempre sensibile nel promuoverne il valore come abbraccio universale tra i popoli.

Al pensiero di Claudio Scimone si affianca la figura di un mecenate, l’Ingegnere Claudio Pancolini, filantropo delle arti e cultore della Bellezza.

Il Comitato esprime questo “sodalizio” che diventa visione, ne traccia gli obiettivi, le finalità e tutte le attività esecutive e di promozione del Concorso Internazionale Claudio Scimone.

La Nuova Edizione del Concorso Internazionale Claudio Scimone, nata per valorizzare i giovani talenti, con un montepremi complessivo di € 19.500, tra premi e Borse di Studio, è rivolta a violinisti, violisti, violoncellisti e contrabbassisti di qualsiasi nazionalità nati dopo il 31 dicembre 1997.

Il concorso è presieduto dal Maestro Nicola Guerini e sostenuto da Clementine Hoogendoorn Scimone, insieme alla famiglia Pancolini, main sponsor del Concorso, in collaborazione con I Solisti Veneti.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire entro lunedì 29 Agosto. La Giuria sarà composta da professionisti scelti tra esponenti di note istituzioni musicali.

Il Concorso, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Padova , è suddiviso in due fasi:

la Prima Fase prevede la valutazione dei titoli e del materiale audio-video inviato dai Candidati con uno o più link pubblicati su YouTube della durata massima complessiva di 15 minuti.

Dopo la valutazione del materiale audio-video, la Giuria selezionerà i candidati idonei per la Seconda Fase entro mercoledì 7 Settembre 2022.

I Candidati selezionati per la Seconda Fase saranno convocati per l’audizione di mercoledì 28 settembre 2022 nell’Auditorium C. Pollini di Padova e suoneranno in ordine alfabetico, dalla lettera estratta dalla Giuria il giorno precedente e pubblicata sul Sito ufficiale del Concorso.

I Candidati eseguiranno due brani dal carattere diverso della durata massima complessiva di 15 minuti e la sessione sarà aperta al pubblico nel rispetto delle norme di legge in vigore.

Al termine della Seconda Fase la Giuria decreterà i vincitori dei Premi e delle Borse di Studio del Concorso.

I risultati delle selezioni e i nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito ufficiale: www.concorsoscimone.it

I vincitori dei Premi suoneranno nel Concerto de I Solisti Veneti, fissato per sabato 1° ottobre all’Auditorium “Cesare Pollini” di Padova, dedicato a Claudio Scimone e diretto dal M° Giuliano Carella.

Al termine del concerto saranno consegnati i Premi e le Borse di Studio ai vincitori della Nuova Edizione del Concorso Internazionale Claudio Scimone 2022:

-il Premio Scimone-Pancolini € 5.500

-il Premio Pancolini Giovane Talento € 3.000, riservato al più giovane finalista

-il Premio Giuseppe Tartini € 2.000, riservato a violinisti e violoncellisti: il vincitore eseguirà un brano tartiniano scelto dalla Giuria

Il Concorso mette a disposizione anche 9.000 euro in Borse di Studio del valore di 500 euro ciascuna, assegnate dalla Giuria del concorso ai Candidati più meritevoli, grazie al patrocinio del Distretto Rotary Sicilia Malta 2110, il patrocinio e contributo del Distretto Rotary 2060 e dei Rotary Club di: Mussomeli-Valle dei Platani, Belluno, Cittadella, Mestre, Padova Est, Padova Nord, Pordenone, Treviso, Treviso Nord, Trieste; il contributo dei Club INNER WHEEL del Distretto 206 e 210 di: Bassano del Grappa, Belluno, Mestre, Napoli Castel dell’Ovo, Padova (2 C.A.R.F), Pordenone, Salerno, Treviso, Tricase; e la Borsa di Studio Salvatore Lo Bello.

Sono previsti i Canali Social per seguire e monitorare le informazioni, il bando e tutti aggiornamenti del Concorso.

“Il Maestro Scimone spiccava per la sua straordinaria intuizione e dedizione all’Arte, un talento naturale nel percepirne gli elementi più sensibili e trasmetterli – sono le parole di Nicola Guerini – Il suo è un artigianato antico che coniuga la ricerca della Bellezza con la gioia della condivisione, un insegnamento che coltiva le idee come ponte per una Cultura del dialogo di cui i giovani sono i protagonisti. La Nuova Edizione del Concorso a lui dedicato promuove il valore del talento e la sua forza come espressione più nobile delle nuove generazioni e di una intera comunità”.

Bando scaricabile qui: https://www.concorsoscimone.it/