La musica incontra il vino per valorizzare le eccellenze della Regione Marche attraverso un nuovo progetto culturale.

Nasce il festival “DECANTO – Degustazioni e Concerti nelle cantine del territorio”: 17 appuntamenti che da maggio a luglio vedranno protagonisti i musicisti dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, che si esibiranno nelle più prestigiose aziende vitivinicole del territorio.

“Il progetto nasce sulla linea di sviluppo della Regione Marche e sottolinea come l’enogastronomia rappresenti anche un valore culturale del territorio, che porta con sé saperi di antiche radici – commenta l’Assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini -. Il binomio vincente tra produzione agricola di qualità e produzione concertistica, entrambi asset vincenti della nostra Regione, si inserisce in un percorso interdisciplinare, che rappresenta anche un’importante opportunità per gli artisti di valore delle Marche, in questo caso rappresentati dai solisti dell’Orchestra Rossini e da ospiti prestigiosi. Portare la musica in luoghi solitamente non deputati allo spettacolo dal vivo contribuisce ad un maggiore coinvolgimento del pubblico, dai cittadini ai turisti, che si trovano a percorrere un sentiero nella bellezza della nostra Regione”.

DECANTO sarà dunque un vero e proprio tour all’insegna dell’eccellenza marchigiana per andare alla scoperta non solo delle produzioni vitivinicole di qualità, ma anche dei territori in cui nascono. Un’occasione per degustare i vini a Denominazione d’origine controllata (il Bianchello del Metauro Doc, il Colli Pesaresi Doc con le sottozone di produzione Focara, Roncaglia e Parco Naturale Monte San Bartolo, il Pergola Doc) e per ascoltare i Solisti dell’Orchestra Rossini, anch’essi espressione del territorio. Inoltre, ci saranno artisti ospiti internazionali come il baritono Nicola Alaimo, Michele Panzieri con la sua Orchestra Elettrica, la cantante Clarissa Vichi, il sassofonista Gaetano Di Bacco e il chitarrista Giovanni Seneca.

Il progetto dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, guidata dal presidente e sovrintendente Saul Salucci, nasce da una ricognizione fatta sul territorio da Bruno Maronna, referente OSR del progetto, che ha da subito ottenuto una vastissima adesione delle aziende vitivinicole. La valorizzazione dei loro prodotti attraverso il connubio con la musica è l’idea vincente che permetterà di fatto un trionfo di tutti i cinque sensi.

Il sostegno poi si è esteso a tanti enti pubblici e privati: Regione Marche, Assessorato alla Cultura; Provincia di Pesaro e Urbino; Comune di Pesaro; Comune di Fano; Comune di Terre Roveresche; Apa Hotels Pesaro; Oasi Oikos.

Gli eventi sono realizzati in collaborazione con gli Amici dell’Orchestra Rossini e con la Staffetta del Bianchello.

Partecipano le aziende vitivinicole: Azienda Agricola De Leyva; Azienda Agricola Aniballi; La Collina delle Fate; Azienda Agricola Alma; Cantina Di Sante; Cignano; Azienda Agricola Bruscia; Tenuta Santi Giacomo e Filippo; Azienda Agricola Veggiari; Marcolini Azienda Agricola e Frantoio Oleario; Conventino Monteciccardo; Gino Girolomoni Cooperativa Agricola; Crespaia; Cantina Terracruda; Azienda Agraria Fiorini; Fattoria Villa Ligi.

Gli appuntamenti, a partire dalle ore 19, saranno caratterizzati da una selezione dei vini delle aziende, accompagnata da una ricca degustazione di prodotti enogastronomici; a seguire i concerti.

PROGRAMMA

Si parte sabato 21 maggio con il concerto “U2 tra rock e spiritualità”: più grandi successi del gruppo musicale irlandese, da “Beautiful day” a “With or without you”, interpretati dalla cantante pesarese Clarissa Vichi, accompagnata dall’Orchestra Sinfonica G. Rossini, in formazione cameristica, nella splendida cornice dell’Azienda Agricola De Leyva in Strada della Romagna, 8 a Pesaro (Biglietto, 20 €; ridotto under 12, 10 €; prenotazioni al 338 6597018).

Il secondo appuntamento, sabato 28 maggio, è all’Azienda Agricola Aniballi in Strada Cerreto, 16, località Novilara, a Pesaro, per ascoltare l’emozionante recital musicale Echi antichi nella voce di Madre Terra con il “Quartetto Oasi di Parole e musica” composto da Roberta Arduini, autrice e voce recitante; Paride Battistoni, violino; Jacopo Mariotti, violoncello; Luca Forlani, pianoforte (Biglietto, 25 €; ridotto under 12, 15 €; prenotazioni al 334 9019038).

Giovedì 2 giugno un evento gratuito che vedrà protagonista la musica con un Concerto al tramonto per la Pace: “Fantasia in Sax”. Gaetano di Bacco, saxofono solista e l’Orchestra Sinfonica G. Rossini si esibiranno all’Oasi Oikos, in Strada Panoramica Adriatica a Pesaro, un’oasi naturale di 130.000 mq nel contesto del Parco Naturale San Bartolo. Non è prevista la degustazione.

Dal mare all’entroterra per arrivare a La Collina delle Fate di Fossombrone (in via Giganti, 66) dove andrà in scena uno spettacolo di musica e danza con il “Trio Vitruvio & Center Stage”: Fabiola Santi, flauto; Franca Moschini, tastiera; Colombo Silviotti, violoncello. Biglietto, 30 € (ridotto under 12, 15 €). Prenotazioni via whatsapp al 335 5884892.

Venerdì 10 giugno si torna a Pesaro all’Azienda Agricola Alma, in Strada del Boncio con il concerto del “Trio Devienne”: Irene Piazzai, arpa; Maria Sole Mosconi, flauto; Luca Ridolfi, fagotto. Biglietto, 20 € (ridotto under 12, 10 €). Prenotazioni al 339 5670613.

Domenica 12 giugno alla Cantina Di Sante, in località Carignano, 89/c, a Fano, sarà la volta di “Cantus Animae”: Anissa Gouizi, voce; Frida Neri, voce; Marco Roveti, percussioni; Jacopo Mariotti, violoncello. Biglietto, 25 € (ridotto under 12, 15 €). Prenotazioni ai numeri: 331 6665898 (Tommaso), 328 1182827 (Camilla).

La Cantina Cignano di Isola di Fano (via Ada Negri, 50) a Fossombrone, vedrà l’esibizione mercoledì 15 giugno, del “Trio all’Opera”: Isabella Orazietti, soprano; Vanessa Scarano, clarinetto; Giacomo Rotatori, fisarmonica. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con La Staffetta del Bianchello. Biglietto, 30 € (gratuito 0-9 anni, ridotto 10-17 anni, 15 €). Prenotazioni al 339 5827668 (anche whatsapp).

Venerdì 17 giugno all’Azienda Agricola Bruscia in Strada Cerasa 11/a, a San Costanzo, un ospite d’eccezione: Nicola Alaimo, baritono di fama internazionale, sarà protagonista del concerto “In viaggio con Rossini”. Ad accompagnarlo Claudia Foresi al pianoforte e Paolo Rosetti, nelle vesti di narratore. Biglietto, 27 € (under 12, 13 €). Prenotazioni ai numeri 0721 954801 e 379 1847494.

Martedì 21 giugno un altro appuntamento “rossiniano” alla Tenuta Santi Giacomo e Filippo di Urbino (in via S. Giacomo in Foglia, 7): il concerto spettacolo “Rossini Gourmet”. Elena Giri, flauto; Lorenzo Luciani, oboe; Marco Torsani, clarinetto; Paolo Rosetti, fagotto; Enrico Barchetta, corno; Jader Baiocchi, attore.

Biglietto, 30 € (under 12, 15 €). Prenotazioni allo 0722 580305 o via mail a social@tsgf.it.

L’Azienda Agricola Veggiari, in località San Biagio, 48, a Fano, vedrà l’esibizione, venerdì 24 giugno, del “Rythm’n jazz quartet”: Filippo Sebastianelli, sax; Claudio Morosi, tastiera; Francesco Mancini Zanchi, contrabbasso; Stefano Manoni, batteria.

Biglietto, 25 € (ridotto under 12, 15 €). Prenotazioni: 338 9462002 (Giorgio), 338 9462005 (Nicoletta).

Domenica 26 giugno Decanto fa tappa a Villa Betti di Monteciccardo, da Marcolini Azienda Agricola e Frantoio Oleario (via Arzilla 23/A).

In concerto “Orchestra Elettrica”: Michele Panzieri, chitarra, basso, sintetizzatori; Matia Costantini, piano elettrico, sintetizzatori, violino elettrico; Mario Mariani, piano elettrico, sintetizzatori, theremin; Michele Tagliatesta, batteria e percussioni.

Biglietto, 25 € (under 10, 15 €). Prenotazioni: 338 4737723, 333 1883021.

Il Conventino Monteciccardo (via G. Turcato, 4, a Pesaro), domenica 3 luglio, vedrà l’esibizione del “Duo Erwitt & Giuseppe Esposto”: Elena Giri, flauto; Luca Bacelli, violoncello; Giuseppe Esposto, attore.

Biglietto, 29 € (under 16, 12 €). Prenotazioni: 320 9286604.

Venerdì 8 luglio al Monastero di Montebello di Isola del Piano, nella Cooperativa Agricola Gino Girolomoni, protagonista la musica con un concerto ad ingresso gratuito: “Musica del Mare”, la chitarra di Giovanni Seneca incontra l’Orchestra Sinfonica G. Rossini. Prenotazioni: 0721 720334 o via mail a agriturismo@girolomoni.it. Non è prevista la degustazione.

Domenica 10 luglio altro appuntamento con i cross-sound della Rossini: “The Beatles”.

Clarissa Vichi, voce, accompagnata da Archi e Band dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, nella cornice dell’Azienda Agricola Crespaia. Sospesi tra terra e mare, in località Prelato, 8, a Fano. Biglietto, 25 € (under 12, 15 €). Prenotazioni: 333 1485797.

Venerdì 15 luglio alla Cantina Terracruda di via Serre 28, a Fratte Rosa, spettacolo tra musica e danza con “Trio Dance & Center Stage”: Lorenzo Luciani, oboe; Marco Torsani, clarinetto; Paolo Rosetti, fagotto. Biglietto, 30 € (under 16, 20 €). Prenotazioni: 0721 777412 o via mail a info@terracruda.it.

L’Azienda Agraria Fiorini, in via Giardino Campioli, 5, in località Barchi, a Terre Roveresche, ospita il concerto della “Band Sonàrt”: Valentina Ariemma, voce; Luca Mancini, chitarra; Giovanni Golaschi, basso; Giulia di Muzio, batteria. Appuntamento mercoledì 27 luglio, in collaborazione con La Staffetta del Bianchello. Biglietto (solo concerto), 15 €. Prenotazioni: 0721 97151 o via mail a info@fioriniwines.it.

Il tour tra le cantine del territorio si chiude venerdì 29 luglio a Pergola alla Fattoria Villa Ligi (via Zoccolanti 25/A) con “Romanza 9cento…”, un progetto musicale che mira ad un’inconsueta interpretazione di alcune delle più belle romanze e canzoni del Novecento italiano: Francesco Panni, tenore; Augusto Vagnini, pianoforte; Samuele Garofoli, tromba; Graziano Rocconi, contrabbasso; Vladimiro Campanelli, percussioni.

Biglietto, 25 € (under 16, 15€). Prenotazioni: 0721 734351 o 333 6102736.

Per maggiori informazioni contattare direttamente le cantine ai numeri indicati. Il costo del biglietto, dove non espressamente indicato, comprende la degustazione e il concerto.

Il programma dettagliato è disponibile su su www.orchestrarossini.it.