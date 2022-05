BIOGRAFIA. Roberto Pichero nato nel 1988 a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, fin da bambino ha manifestato grande interesse per lo sport, in particolare per il calcio e il ciclismo. Durante gli anni scolastici ha partecipato a diversi corsi di giornalismo e ha scritto per vari blog e siti d’informazione. Laureato in Fisioterapia e specializzato in Terapia Manuale Ortopedica, in seguito all’avvento della pandemia, ha iniziato a praticare assiduamente il ciclismo. “Diario di un fisioterapista (in)fortunato” è la sua opera di esordio.