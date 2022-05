Dieci anni senza Lucio Dalla

Auditorium Santo Stefano al Ponte Vecchio – piazza di Santo Stefano, 5 – Firenze

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore, pianoforte e arrangiamenti: FERNANDO RAMSÉS PEÑA DÍAZ

Voce solista: MATTIA BRAGHERO

Musiche di Lucio Dalla e Pino Daniele

Dieci anni fa ci lasciava Lucio Dalla. Al grande cantautore renderà omaggio l’Orchestra da Camera Fiorentina nel doppio concerto in programma domenica 29 e lunedì 30 maggio (ore 21) all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, a Firenze. Sarà l’occasione per riascoltare, sempre in chiave sinfonica, anche brani di Pino Daniele, altra stella del cantautorato scomparsa troppo presto, che con Dalla duettò più volte.

Inizio ore 21. Biglietti 15/20 euro. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita) e presso Opera Your Preview – via Por Santa Maria 13, Firenze – tutti giorni dalle ore 10 alle 18. Riduzioni per studenti, over 65, titolari “Firenze Card” del Comune di Firenze e soci Unicoop Firenze. Biglietti disponibili anche all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte nei giorni di concerto, dalle ore 10,30 alle 21.

A rivivere, in chiave sinfonica, saranno capisaldi dei rispettivi repertori come “Quando”, “Napule è”, “Caruso”, Piazza Grande”. E ancora, dalla scaletta della serata, impossibile non ricordare “Alleria”, “Se tu fossi qui”, Allora sì”, “Che male c’è”, “A me me piace o blues”, “Tutta ‘nata storia”, “Attenti al lupo”, “L’anno che verrà”, “4 marzo 1943”, “Come è profondo il mare”, “Balla balla ballerino”…

Nel duplice ruolo di solista e direttore troveremo il pianista messicano Fernando Ramsés Peña Díaz, a cui si devono anche gli arrangiamenti orchestrali dei brani. Laureato in pianoforte all’Università di Colima e al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, Fernando Ramsés Peña Díaz alterna sapientemente classica, jazz e musica popolare. Una versatilità che lo sta imponendo in contesti diversi.

Le parti vocali saranno affidate a Mattia Braghero, anche lui con importanti esperienze nel settore – è stato cover di Ted Neeley (nel ruolo di Jesus) e ha interpretato i ruoli di Peter, Simon, Hannas, Pilate, Judas nella celebre versione italiana di “Jesus Christ Superstar” di Massimo Romeo Piparo – tra cui lo spettacolo-tributo “Ciao Lucio” con EC Studios Company.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 – 339 1632869, anche via whatsapp.

La 42esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e – in art bonus – Fondazione CR Firenze.

