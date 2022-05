Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo con “Tutto il mondo è un palcoscenico”

Il duo comico Toti e Tata, composto da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, torna il 17 maggio alle ore 21 al Teatro Duse di Bologna con il nuovo show ‘Tutto il mondo è un palcoscenico’, scritto e diretto dai due protagonisti.

“Tutto il mondo è un palcoscenico e gli uomini e le donne sono soltanto attori. Hanno le loro uscite e le loro entrate e nella vita ognuno recita molte parti”.

Così William Shakespeare nella sua commedia ‘Come vi piace’, come a sottolineare quanto la vita di ognuno di noi sia una sequenza di scene e controscene. Il teatro diventa così il luogo ideale per parlare delle debolezze, ma anche e soprattutto delle straordinarie qualità del genere umano.

Lo scopo dello spettacolo è raccontare la vita del drammaturgo inglese che ha regalato all’umanità l’immaginazione. Perché ebbe tanto successo ai suoi tempi? Perché ancora oggi è così attuale? Per rispondere a queste domande prendete una scena e metteteci un navigato affabulatore ed un comico di razza; aggiungeteci un cavallo di battaglia, una scimmia con la banana in mano ed un omaggio alla canzone neomelodica. Agitate per bene e poi farcite con il giovane Amleto, Romeo e Giulietta, una lavatrice stesa al sole ed un’aria di Verdi. Otterrete il succo concentrato del nuovo show di Solfrizzi e Stornaiolo.

Uno spettacolo per chi ama il teatro in generale e quello comico in particolare. Ma soprattutto uno spettacolo per quelli che avrebbero preferito rimanere a casa, stravaccati sul divano. Cambieranno idea.

Emilio Solfrizzi, Antonio Stornaiolo

TUTTO IL MONDO È UN PALCOSCENICO

interpretato, scritto e diretto EMILIO SOLFRIZZI E ANTONIO STORNAIOLO

audio e luci DOMENICO COLONNA

