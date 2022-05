Estate con il Teatro a Moncalieri

Anche quest’anno ritorna l’Estate con il Teatro, dal 13 giugno il centro estivo di Teatranza farà vivere ai ragazzi dai 6 ai 13 anni un’estate all’insegna del teatro. Le iscrizioni saranno sempre aperte fino al 9 di settembre con una pausa dal 5 al 29 agosto. I bambini saranno guidati da animatori professionisti che struttureranno la giornata con momenti di gioco all’aria aperta, uscite ai parchi cittadini, giochi di società, assistenza compiti e un’ora e mezzo al giorno di teatro. A conclusione di ogni settimana ci sarà uno spettacolo per i genitori. L’orario del centro estivo è dalle 9 alle 17 (pre entrata 8.30, post uscita 17.30), il pranzo è al sacco.

L’esperienza è inoltre arricchita da Summerland Fest – Alla luce del Sole, matinée di spettacoli e letture animate per l’Estate Ragazzi cittadine al Giardino delle Rose, organizzata da Santibriganti Teatro. I bambini del centro estivo potranno assistere alla messa in scena de Il Piccolo Principe, Burrasca, Oz, Ahi! Ahia! Pirati in corsia!, Fratelli in fuga, YoYo Piederuota e Storia vera di Pinocchio.

Per vivere un’estate da protagonista sali con noi sul palcoscenico, gioca con l’improvvisazione, crea i tuoi burattini, scopri il teatro d’ombra, impara l’arte della giocoleria, vivi il brivido di indossare i trampoli.

Teatranza – Via Palestro 9, Moncalieri (TO)

Per maggiori informazioni 011/645740 lunedì dalle 10.30 alle 16.30 e dal martedì al venerdì dalle 14 alle 18

www.teatranza.it – info@teatranza.it