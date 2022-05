Festival Exister_22

HERE AND NOW

la XV edizione del Festival Exister

7 maggio < 16 giugno

TEATRO FONTANA – DANCEHAUS SUSANNA BELTRAMI

Il Festival Exister diretto da Annamaria Onetti e promosso da DANCEHAUSpiù – Centro Nazionale di Produzione della Danza, torna nella città di Milano con la quindicesima edizione sottotitolata Here and Now in ascolto e in testimonianza del momento presente, del qui ed ora, per affascinare di nuovo lo spettatore in un dialogo diretto e per sedurlo in un incontro più semplice, ravvicinato e casuale.

SPETTACOLI

La programmazione di Exister_22 si espande nell’arco di tutto l’anno e diventa l’involucro dei diversi progetti di ospitalità in cui confluiranno gli incontri primaverili Spring of Dance di maggio e giugno, gli appuntamenti del progetto speciale Foyer, la vetrina Purosangue e la stagione invernale di spettacoli.

Accanto alla sala performance di DanceHaus Susanna Beltrami, il Festival prosegue il legame con i teatri del territorio, organizzando parte della programmazione sul palcoscenico del Teatro Fontana. Il teatro milanese aprirà l’edizione ospitando il 7 maggio la Compagnia Naturalis Labor in scena con tre diversi lavori coreografici dell’autore vicentino Luciano Padovani, Stabat/primo studio, Prélude e Night Wolves. L’8 maggio, in palcoscenico, la Spellbound Contemporary Ballet nelle creazioni Unknown woman e Kavoc di Mauro Astolfi e Äffi di Marco Goecke.

Protagonisti di questa edizione anche gli artisti associati di DANCEHAUSpiù in scena con grandi ritorni e con nuovi e inediti lavori coreografici. A partire dall’8 maggio, il Teatro ospita, nella seconda parte di serata, il duo Franchina | Leone con Floating. Il 10 maggio torna Pablo Girolami, coreografo associato fino al 2021 con cui si mantiene la reciproca stima ed interesse nel lavoro ospitando le sue creazioni T.R.I.P.O.F.O.B.I.A. e Jose Pasqual, accompagnate nella serata dal debutto di Roots della coreografa Michela Priuli con la DANCEHAUS Company. La sera dell’11 maggio la scena continua con Delicious Overdose di DUO NUX e la prima nazionale del duo VIDAVÉ con Hansel&Gretel Alteration.

Who is Joseph? è lo spettacolo che apre la serata del 12 maggio e con cui l’autore Davide Valrosso si interroga sul passato e sul presente ponendosi domande che diventano gesti, a volte simbolici e a volte liberamente intagliati nell’armonia di una danza. La serata continua con la produzione di Anghiari Dance Hub del coreografo Adriano Bolognino con il duetto ispirato all’omonimo calco ritrovato a Pompei, Gli Amanti. I primi appuntamenti al Teatro Fontana terminano il 13 maggio con due produzioni di NINA in palco con Variazione #2: Elogio alla Gentilezza di Lorenzo De Simone e Idillio di Lorenzo Morandini.