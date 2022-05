Gemelli di Guidonia “Tre per 2”

Sulla scia del grande successo dello spettacolo “Tre per 2” Tra Radio e Tv a Roma, i Gemelli di Guidonia arrivano con una data speciale a Torino il 19 maggio, al Teatro Alfieri.

Tutti gli aggiornamenti sul tour saranno a breve sul sito e sui canali social ufficiali del trio.

LO SHOW

Condotto dai fratelli (non ‘gemelli’) Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, è un mix frizzante e divertente basato sull’ironia musicale, tra gag e imitazioni esilaranti e coinvolgenti. I vincitori dell’ultima edizione di Tale e Quale Show hanno come marchio di fabbrica la capacità di cogliere le infinite possibilità che offrono le 7 note, finanche le inclinazioni comiche.

Lo spettacolo intreccia tanta musica e comicità coinvolgenti. Racconta la loro storia, fin da quando, ancora bambini, cantavano e facevano imitazioni. E, come sempre, un occhio all’attualità, che nelle mani e nelle voci dei Gemelli di Guidonia diventa occasione per ridere e per giocare insieme al pubblico. Non mancheranno poi aneddoti riferiti ai grandi protagonisti della televisione, dalla quale ogni settimana danno vita a performance straordinarie. Un modo per conoscere i cantautori del passato e del presente, interpretati e… avvicinati con grande rispetto. Divertimento, dunque, e tante emozioni, accompagnati da un trio di voci che si intersecano in maniera perfetta. I Gemelli di Guidonia, un talento moltiplicato per tre.

Biografia:

A dargli il nome “Gemelli di Guidonia” è Rosario Fiorello, quando nel maggio del 2013 approdano all’“Edicola Fiore”. Lo stesso anno in una puntata speciale dell’Edicola Fiore, in diretta su Rtl 102.5, duettano con artisti del calibro di Max Pezzali, Biagio Antonacci e Giuliano Sangiorgi. Affiancano lo showman per tutte le puntate sul web e anche quando l’Edicola approda dapprima su Radio2 e in seguito su Radio1 con il nome “FuoriProgramma”, rivelandosi caposaldi della trasmissione.

Nel 2017 partecipano alla trasmissione “Tu si que vales” su Canale5, riscuotendo un grande successo. Nel febbraio 2020, sono nel cast del dopofestival con “L’Altro Festival” condotto da Nicola Savino, in esclusiva su RaiPlay. Sempre nel 2020 entrano nella famiglia di Rai Radio2, con un loro programma radiofonico visual su RaiPlay, dal titolo “Tre per 2”, in onda il sabato e la domenica. Nel gennaio del 2021 entrano nel cast della trasmissione di Rai2, “Stasera tutto è possibile”. I Gemelli di Guidonia vincono Tale e Quale Show 2021. Nel corso della finale del programma di Carlo Conti hanno imitato i Beatles, esibizione con la quale hanno scalato per l’ennesima volta la classifica. Così, si sono aggiudicati. Nel marzo del 2021 scrivono e cantano la sigla della trasmissione “Ve ne siete mai accorti?”, condotta dal comico romano Maurizio Battista, in onda il lunedì in seconda serata su Rai2.